HABER

Note 9’da bu özellik olmayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.02.2018 11:31 | Son Güncelleme

Teknoloji severlerin merakla beklediği bir özellik olan ekran içinde parmak izi okuyucu Note 9‘a da yetişemeyebilir. Samsung cephesinden yeni haberler var.

Note 9’da bu özellik olmayabilir!

Çerçevesiz ekranlar ve parmak izi okuyucu; bu ikili telefon üreticilerinin yeni tatlı belası. Bir tarafta yeni nesil tasarımın en önemli unsularından biri haline gelen dar çerçeveler, diğer tarafta artık her segmentten telefon için vazgeçilmez hale gelen parmak izi okuyucu. Hal böyle olunca her ikisinden de vazgeçmek mümkün olmuyor fakat bu da yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Firmalar, son dönemde bu okuyucuyu arka veya yan kısma taşımak zorunda kaldı; Apple ise cesur bir hamle ile bunu kaldırıp yerine FaceID’yi getirdi. İki çözümün de fazlasıyla eleştiri aldığını söylememize zaten gerek yok. İşte tam olarak burada, bir süredir varlığı konuşulan ekran içinde parmak izi okuyucu devreye giriyor.

Şubat sonunda düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinde birkaç örneğini göreceğimiz özelliğe büyük firmalar hemen yanaşmayacak gibi duruyor. Geçtiğimiz sonbahar “Galaxy S9 ile kullanılabilir mi?” iddiaları alevlenmişti fakat tartışmalar daha fazla büyümeden son buldu. Tanıtımına az bir zaman kalan S9’dan böyle bir beklentimiz kalmadı. İşin kötüsü, Note 9 da bunu pas geçebilir.

Güney Kore’den gelen son haberlere göre, Note 9‘a yerleştirilmeye çalışılan ultrasonik sensörlü okuyucu, bir kez daha iptal edildi. Samsung’un 2 yıldır üzerinde çalıştığı özellik henüz pratik olmaması sebebiyle sonraki phablet amiral gemisinde de yer almayabilir. Haber kaynağına göre bu yeni sensörün sağlamlığı ve doğruluğu henüz normal sistemlere kıyasla zayıf. Aynı zamanda teknik zorluklar da mevcut. Samsung da her yıl milyonlarca satılan serisinin yeni üyesinde bir çılgınlık yapmak istemiyor.

Samsung, Qualcomm, Synaptics başta olmak üzere hemen her firmanın çalıştığı konu bir yıl daha ötelenecek gibi duruyor. Şimdilik bu özelliği sunan tek telefon olan vivo X20 Plus UD’ye birkaç arkadaş daha MWC’de eklenecek. Fakat sonbaharda tanıtılacak olan Note 9‘da alışageldiğimiz arka tarafta yer alan parmak izi okuyucuya yer verileceği haberleri, ekrana gömülü parmak izi okuyucuların bu sene yaygınlaşmayacağının kanıtı olabilir.

Essential Phone yeni rengine kavuşuyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Note 9 Samsung

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Reuters son dakika olarak duyurdu! Türkiye'den ABD'ye ortak operasyon talebi!

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

İlginizi Çekebilir

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar

Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı

ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnsansı robot, 'Erik Dalı' oynuyor

İnsansı robot, 'Erik Dalı' oynuyor

Doç. Dr. Onat: Vlogger'lar, gelecek nesle karşı sorumluluk taşımalı

Doç. Dr. Onat: Vlogger'lar, gelecek nesle karşı sorumluluk taşımalı

Meizu EP52 : Tüy hafifliğinde suya dayanıklı kulaklık

Meizu EP52 : Tüy hafifliğinde suya dayanıklı kulaklık

Android bildirimlerine akıllı cevap

Android bildirimlerine akıllı cevap

Finans kurumları DDoS saldırılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir?

Finans kurumları DDoS saldırılarına karşı kendilerini nasıl koruyabilir?

SWIFT'e girdiler, bankadan 6 milyon dolar çaldılar

SWIFT'e girdiler, bankadan 6 milyon dolar çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.