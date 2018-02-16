Note 9’da bu özellik olmayabilir!

Çerçevesiz ekranlar ve parmak izi okuyucu; bu ikili telefon üreticilerinin yeni tatlı belası. Bir tarafta yeni nesil tasarımın en önemli unsularından biri haline gelen dar çerçeveler, diğer tarafta artık her segmentten telefon için vazgeçilmez hale gelen parmak izi okuyucu. Hal böyle olunca her ikisinden de vazgeçmek mümkün olmuyor fakat bu da yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Firmalar, son dönemde bu okuyucuyu arka veya yan kısma taşımak zorunda kaldı; Apple ise cesur bir hamle ile bunu kaldırıp yerine FaceID’yi getirdi. İki çözümün de fazlasıyla eleştiri aldığını söylememize zaten gerek yok. İşte tam olarak burada, bir süredir varlığı konuşulan ekran içinde parmak izi okuyucu devreye giriyor.

Şubat sonunda düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinde birkaç örneğini göreceğimiz özelliğe büyük firmalar hemen yanaşmayacak gibi duruyor. Geçtiğimiz sonbahar “Galaxy S9 ile kullanılabilir mi?” iddiaları alevlenmişti fakat tartışmalar daha fazla büyümeden son buldu. Tanıtımına az bir zaman kalan S9’dan böyle bir beklentimiz kalmadı. İşin kötüsü, Note 9 da bunu pas geçebilir.