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OnePlus 6, Android P ile sevilen özelliğe kavuşacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2018 08:09 | Son Güncelleme

OnePlus 6’da olmadığı için hayal kırıklığı yaratan Always-On Display özelliği geri dönüyor. Sevilen özellik Android P ile geri dönecek.

OnePlus 6, Android P ile sevilen özelliğe kavuşacak

Bildiğiniz gibi ekranın sürekli açık kalmasını sağlayan Always-On Display özelliği son anda OnePlus 6’dan kaldırılmıştı. Çinli telefon üreticisi, yeni telefonunu satışa çıkarmadan önce, bataryanın hızlı boşalmasına neden olduğu için bu özelliği kaldırma kararı almıştı. Ancak bu karar kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadı. Birçok kişi bu özelliğin geri getirilmesini talep etti.

Geç de olsa bu tepkiler sonuç vermiş gibi görünüyor. Çünkü şirket, Always-On Display özelliğinin Android P betasıyla birlikte geri döneceğini müjdeledi. Kullanıcı sorularını yanıtlayan şirket yöneticisi, kesin bir açıklama yapmaktan kaçınsa da bu özelliğin Android P ile dönebileceğini söyleyerek kullanıcıları sevindirdi.

Şirketin Android P betasını test ederek Always-On Display özelliğinin bataryaya çok yüklenmemesi için gerekli önlemleri almaya çalıştığı söyleniyor. Eğer bu testler başarılı olursa kullanıcılar istedikleri özelliğe kısa süre içinde sahip olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Android P OnePlus

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