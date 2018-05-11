OnePlus 6, Geekbench performansıyla kafa karıştırdı

OnePlus 6 tek çekirdek testinden 2402 puan alırken, çok çekirdek testinden ise 8931 puan aldı. Peki bu puanlar ne anlama geliyor.

Basit bir şekilde kıyas yapacak olursak, OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli tek çekirdek testinde Xiaomi Mi Mix 2s ve Xperia XZ2’nin arkasında kalmış durumda. Bilindiği üzere bu iki model de SD 845 ile gelmişti.

Çok çekirdek testinde ise Mi Mix 2S bir kez daha OnePlus 6’nın önüne geçmeyi başarmış. Diğer SD845 kullanıcıları Xperia XZ2 ve Galaxy S9+ Çinli üreticinin gerisinde kalmış. Bahse konu tabloya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilmeyenler için ufak bir hatırlatmada bulunalım. OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 845 yonga setinden alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 64GB ya da 128GB olacak.

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan telefonun 600 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

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