Oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark kanlı canlı sızdı!

Xiaomi Black Shark’ın çok güçlü bir akıllı telefon olacağı bilinen bir gerçek. Oyuncuların pek seveceği Xiaomi Black Shark hakkında bugüne kadar bilinenler rapor halindeydi. Yani, telefonun neye benzediği hakkında herhangi bir bilgi veya fotoğraf yoktu. Ancak bugün gelen bir fotoğraf ile bu soru işaretleri dağıldı. Xiaomi Black Shark kanlı canlı fotoğrafı ile ortaya çıktı.
XİAOMİ BLACK SHARK NEDEN BU KADAR BÜYÜK?
Fotoğrafta ilk bakışta Xiaomi Black Shark’ın tasarımı dikkat çekiyor. Razer Phone gibi yeşil detaylar ile bezenen Xiaomi Black Shark, fotoğrafta kalın bir tasarıma sahip. Bu, kapasitesi büyük bir batarya ile karşılaşacağımızın işareti olsa gerek. Ayrıca telefon dikkat çekici bir şekilde oldukça uzun ve büyük boyutlarda. Bu büyük boyutların sebebi ise çok farklı.
NİNTENDO SWİTCH’TEKİ ÖZELLİK XİAOMİ BLACK SHARK’A GELİYOR
Xiaomi Black Shark’ın boyutunun büyük olmasının sebebi Nintendo Switch ile aynı. Xiaomi, Nintendo Switch’te kullanılan kablosuz oyun kollarının bir benzerini Xiaomi Black Shark’a getirecek. Bluetooth bağlantısı bulunan bu kollar Xiaomi Black Shark’ın üst ve alt kısımlarına kolayca eklenip çıkarılabilecek. Xiaomi Black Shark’ın fotoğrafta büyük durmasının asıl sebebi bu.
XİAOMİ BLACK SHARK ÖZELLİKLERİ
Xiaomi Black Shark’ın özelliklerinde Qualcomm Snapdragon 845 işlemcinin olması bekleniyor. Telefonun 18:9 ekran formatına sahip 120 Hz hızında bir ekranla, 6GB/8GB RAM değeriyle, 128GB/256 GB dahili depolamayla ve 4000mAh pille geleceği diğer sızan bilgiler arasında.
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