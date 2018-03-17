Porsche Cayenne Hybrid yolda!

Alman otomotiv devi Porsche, hibrid SUV modelindeki yorucu dizel tartışmalarını bitirmeye kararlı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Porsche Cayenne 3.0 TDI için birçok sorun ortaya çıkmıştı. Ancak marka sıkı bir çalışmayla modelin hibrid varyantının gelişimini tamamladı ve ortaya çok daha ekonomik bir off-road aracı çıkardı. Bunun yanı sıra 2002’den beri üretilen bu SUV için dizel alışılmış bir motor seçeneği. Marka söz vermemekle birlikte ilerleyen dönemlerde dizel güç aktarma organlarının da motor yelpazesine dahil olabileceğini açıkladı.

Yeni Cayenne’de kullanılan melez motor her ne kadar Panamera Hybrid modelinde kullanılan 2.9 litrelik turbo V6 hibrid motordan farklı olsa da güç aktarım noktasında benzer yönlere sahip. Kullanılan 3.0 litrelik turboşarjlı benzinli V6 motor tek başına 335 beygir güç üretebiliyor. Ancak buna elektrikli motorun 134 beygirlik gücünü de eklersek Cayenne, 5400 rmp’de 469 beygir güç ve 1100 rmp’de 500 lb ft tork üreten bir arazi canavarına dönüşecektir. Markanın iki hibrid modeli arasındaki temel farklardan biri ise Panamera’da Porsche’nin PDK çift kavramalı şanzıman kullanılmasıdır. Çünkü Cayenne’de geleneksel sekiz hızlı Tiptronic vitese sahip otomatik ZF şanzıman tercih edilmiş.