Putin’li iPhone X

Cavair’ın tasarladığı yeni iPhone modelinde Apple logosu yerine Vladamir Putin’in yüzü yer alıyor. Telefonun alt kısmında ise Rusya Federasyonu’nun kabartmalı logosu mevcut. Bu logonun altında ise, “En parlak geleceğe hazırız ve oraya ulaşacağız” ifadesi yer alıyor.

iPhone X’in sırt kaplaması saf altından (24 ayar) yapılmış. Ayrıca Caviar, telefonun yan tarafında bulunan düğmeleri de saf altınla kaplamış durumda.

Ünlü mücevher firması bu telefondan yalnızca 76 adet üretileceğini duyurdu. 76 sayısının seçilmesinin temel nedeni ise, Putin’in seçimlerde aldığı oy oranı olması.

Peki bu şık telefonun etiket fiyatı ne kadar olacak? Caviar’ın açıkladığı rakam ufak bir servet değerinde. Normalde Avrupa’da 1150 euro’ya satılan iPhone X’in, Caviar tarafından revize edilmiş haliyse 4600 euro. Yani arada hatırı sayılır bir fiyat farkı mevcut.

Caviar, bu özel tasarım iPhone X modelinin yalnızca Rusya’da satılacağını belirtti. Rus mücevher firması daha önce de benzer tasarımlara imza atmıştı. Fakat bu fiyat Caviar’ın bir telefon için talep ettiği en yüksek meblağ oldu.

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