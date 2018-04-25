Samsung 860 Evo’ya yakından bakıyoruz

Samsung 860 EVO ‘nun farkı 250 Gbyte’lık modellerden 4 Tybyte kapasiteli modellere kadar geniş bir kapasite seçeneği ile sdatışta olması. Durum böyle olunca biz de Samsung 860 EVO 250 Gbyte’lık ürününe yakından bakmak istedik.
Neler değişti?
Samsung, yeni nesil SSD ailesindeki en önemli değişikliklerinden biri yeni nesil bir Flash depolama birimi ile birlikte MJX adlı yeni bir kontrol ünitesini kullanması. Samsung bu üründe TLC Flash (Triple Level Cell) teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji ilk kez 850 ailesinde kullanılmıştı. Farkı, ilk olarak 32 daha sonra da 48 katmanlı V-NAND (3D NAND) Flash ünitesinin kullanılması. 860 ailesinde ise 64 katmanlı 3D Flash ünitesi, yani hücre başına 3 Bit depolama kapasitesi olan TLC Flash kullanılıyor olması. Bu da disklerin kapasitesinini 4 TByte’a kadar çıkmasına olanak veriyor.
Unutmadan söyleyelim. Pro serisinde MLC teknolojisi kullanılıyor. Multi level Cell teknolojisi sayesinde hücre başına 2 bit bir depolama yapılabiliyor. Bunun avantajı, daha yüksek bir performans elde edilmesi ve hücrelerin ömürleri daha uzun olması. Bundan dolayı da garanti süresi de 10 yıl. En büyük dezavantajı ise, Pro serisinin daha çok SATA girişli 2.5 inç form faktörü ile üretiliyor olması.
860 Evo serisi buna karşın, 2.5 inç SATA girişinin yanı sıra, M.2 (SATA) ve mSATA form faktörlerinde bulunuyor ve sadece 5 yıllık bir garanti süresine sahip.
Gelelim bu ürünlerin ömürlerine. Samsung, Evo serisi için 5 yıl garanti veriyor. Fakat bu ürünlerin, daha doğrusu hücrelerin bir yazma/okuma ömürlerine sahip olduğunu unutmamak lazım. Örneğin Evo serisi için 600 Tbyte’lık bir yazma/okuma ömürü biçilmiş durumda. Bunun anlamı günde 80 GByte’lık bir veriyi işlediğinizde 5 yıl sonunda 140 TByte’lık bir performansa ulaşmış oluyorsunuz. Yani 5 yıl sonunda, hücre ömrünün %25 ini tüketiyorsunuz.
Performans
860 serisinin 850 ile kıyasla ciddi bir performans artışı beklemek yanlış olur. Bunun en büyük nedeni, sistemde bir dar boşaz oluşturan ve performans sınırına dayanan SATA (6 GBit/s ) arabirimi. Samsung bu darboğazı bildiği için veriye erişm hızını arttırarak teorik bir performans artışı sağlama peşinde. Yani pratikte kullanıcının his edemeyeceği bir performans artışından söz ediyoruz.
Yaptığımız denemelerde rastgele verilenin okuma performansının 560 MByte/sn’ye ulaştığını gördük. Yazma performansı ise 530 Mbyte/sn hızında seyretti. Belirlenen adreslere ulaşma testinde ise ortalama 54 000 IOPS’a ulaşıldı. Bu değer 850 ailesi le kıyaslanıldığında %8’lik bir artış demek. Bunun anlamı Windows işletim sistemini daha hızlı açabilmesi ve yüklü olan uygulamaları da hızlı çalıştırabilmesi.
Böyle olmasının enbüyük nedeni ise Samsung’un bu üründe kullandığı Intelligent Turbo Write teknolojisi. Pseudo-SLC-Cache olarak da adlandırılan bu teknolojiye göre hücre başına 3 değil 1 bit depolanması. Yani ürün TLC modundan en hızlı olan SLC moduna geçiyor ve bu sayede de hızlanıyor. Yani esas yaptığı verileri geçici bir tampon belleğe alması ve 3 bit verinin arka planda işlenmesi.
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