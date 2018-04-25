Samsung 860 Evo’ya yakından bakıyoruz

Samsung 860 EVO ‘nun farkı 250 Gbyte’lık modellerden 4 Tybyte kapasiteli modellere kadar geniş bir kapasite seçeneği ile sdatışta olması. Durum böyle olunca biz de Samsung 860 EVO 250 Gbyte’lık ürününe yakından bakmak istedik.

Neler değişti?



Samsung, yeni nesil SSD ailesindeki en önemli değişikliklerinden biri yeni nesil bir Flash depolama birimi ile birlikte MJX adlı yeni bir kontrol ünitesini kullanması. Samsung bu üründe TLC Flash (Triple Level Cell) teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji ilk kez 850 ailesinde kullanılmıştı. Farkı, ilk olarak 32 daha sonra da 48 katmanlı V-NAND (3D NAND) Flash ünitesinin kullanılması. 860 ailesinde ise 64 katmanlı 3D Flash ünitesi, yani hücre başına 3 Bit depolama kapasitesi olan TLC Flash kullanılıyor olması. Bu da disklerin kapasitesinini 4 TByte’a kadar çıkmasına olanak veriyor.

Unutmadan söyleyelim. Pro serisinde MLC teknolojisi kullanılıyor. Multi level Cell teknolojisi sayesinde hücre başına 2 bit bir depolama yapılabiliyor. Bunun avantajı, daha yüksek bir performans elde edilmesi ve hücrelerin ömürleri daha uzun olması. Bundan dolayı da garanti süresi de 10 yıl. En büyük dezavantajı ise, Pro serisinin daha çok SATA girişli 2.5 inç form faktörü ile üretiliyor olması.