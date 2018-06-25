Samsung bu yıl telefon satışlarından oldukça umutluydu

Güney koreli teknoloji devi Samsung bu yılın oldukça iddialı bir giriş yapsa da işler şirketin planladığı gibi gitmiyor. Şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S9’un beklendiği kadar hızlı satmaması, şirketin akıllı telefon satışlarının beklentilerin altında kalmasına neden oldu.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre şirket bu yılın başında stratejisini belirlediğinde, yıl sonuna kadar 350 milyon akıllı telefon satmayı amaçlıyordu. Ancak şu ana kadarki satış grafiği bu hedefin tutturulmasını imkansız hale getirdi.

Şirkete yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirket içinde yapılan değerlendirmelerde bu hedefe ulaşılamayacağı açıklandı.

Galaxy S9 satışlarının beklentilerin altında kalmasının yanı sıra, şirketin Çin’de istediği satış performansını yakalayamaması da hedefin tutturulamamasında etkili oldu.

Galaxy S9’un beklenen ilgiyi görmemesi Samsung’un planlarını erkene çekmesine neden oldu. Galaxy Note 9 ve Galaxy S10 planlanandan önce satışa çıkacak. Note 9’un ağustos ayında, Galaxy S10’un ise 2019’un ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor.

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