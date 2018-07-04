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Siz ona kısaca canavar deyin: Galaxy Note 9’un benchmark sonuçları çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 20:24 | Son Güncelleme

Ağustos ayında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 9’un benchmark sonuçları ilk kez göründü. Geekbench’teki listeye göre SM-N960F kod adıyla gelecek olan Galaxy Note 9’un ilk test sonuçları ise tek kelime ile muazzam.

Siz ona kısaca canavar deyin: Galaxy Note 9’un benchmark sonuçları çıktı!

Galaxy Note 9’a kavuşmaya şunun şurasında 1 ay kaldı. Hal böyleyken cihaz hakkındaki sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Son olarak resmi tanıtım davetiyesiyle S-Pen’in yetenekleri hakkında ipuçları veren Galaxy Note 9 şimdi ise Geekbench testinde görüntülendi.

GALAXY NOTE 9 PERFORMANS TESTLERİNİ BİRBİRİNE KATTI

Samsung Galaxy Note 9 Geekbench testinde SM-N960F kod adıyla gözüküyor. Snapdragon 845 ve Exynos 9819 işlemcisini kullanacak olan Galaxy Note 9’un Geekbench testinde görülen modeli iddialara göre kilitsiz bir model. Bunun dışında teste giren Galaxy Note 9’un tüm özellikleri sızıntılardaki Galaxy Note 9 modelleri ile birebir aynı.
İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 9’UN GEEKBENCH PUANI!

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Geekbench’teki kilitsiz Galaxy Note 9’un puanına gelince, önceki Samsung modelleri ile ciddi bir fark olduğunu önceden belirtelim. Geekbench’e göre SM-N960F kod adlı Galaxy Note 9, tek çekirdek performansı ile testen 4716 puan alıyor. Cihaz, çoklu çekirdek performansı ile ise 8984 puan almayı başarıyor. Cihazın gerçek performansını ise 9 Ağustos’ta düzenlenecek Samsung etkinliğinde deneyimleyeceğiz. Ancak 9 Ağustos’ta bir performans canavarıyla karşılaşacağımız şimdiden belli.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung Geekbench Benchmark

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