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Tesla 7/24 mesai düzenine geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

Tesla Motor CEO’su Elon Musk şirket çapında attığı bir e-postada  Fremont montaj fabrikasında 7/2 mesai düzenine geçileceği bildirdi. Şirket bu sayede uzun süredir içinde bulunduğu üretim cehenneminden çıkmayı planlıyor.

Tesla 7/24 mesai düzenine geçti

Tesla Motors CEO’su Elon Musk geçtiğimiz Pazartesi yaptığı açıklamada Model 3 üretiminin geçici bir süre askıya alındığını söyledi. Üretimin durdurulması Şubat ayından bu yana ikinci kez yaşanıyor. Elon Musk üretimin askıya alınmasının sebebini “Kapsamlı bir yükseltme yapmak için Model 3 üretimini üç ila beş gün süreyle durdurma kararı aldık. Bu yükseltmeler üretimi haftada 3.000 ila 4.000 rakamına çıkarmamız için gerekli” diyerek açıkladı. Aradan çok geçmeden yeni bir açıklama yapan Musk, Tesla Model 3 üretimini gerçekleştiren Fremont fabrikasının 7/24 mesai düzenine geçeceğini açıkladı.

Elon Musk, 7/24 operasyonu ile Haziran ayının sonuna kadar haftalık Model 3 üretimini 6.000’e çıkarmayı planlıyor. Musk daha önce yaptığı açıklamada yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar haftada 5.000 adet Model 3 üretmeyi planladığını söylemişti. Ancak hedef rakamlar giderek yükselirken mevcut üretim kötüye gidiyor. Geçtiğimiz hafta sadece 2.250 Model 3 üretim bandında inebildi.

Tesla için giderek büyüyen bir üretim sorunun olduğu çok açık. Bu durum şirketin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü yatırımcılar Tesla’nın üretim hedeflerini uzun süredir karşılayamadığını yakından görüyor ve bu durum yatırım kararlarına büyük ölçüde etki ediyor. Ayrıca geciken üretim ve teslimatlar şirketi büyük bir nakit sıkıntısı içerisine sokuyor. Tüm bunlara rağmen Elon Musk nakit akışını hızlandıracak yeni fonları kabul etmemekte ısrar ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla Motor

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