Twitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor

Son zamanlarda dünya genelinde erişim sorunları yaşanan twitter, akşam saatlerinde yine çöktü.

Twitter'a Türkiye saati ile 22:20'de erişim kesildi. Sosyal medya hesabına girmek isteyen kullanıcılar, "teknik bir sorun var" mesajıyla karşılaştı.

Tweetdeck gibi uygulamalardan siteye giren kullanıcıların pek çoğu, normal siteden erişim yapamadıklarını belirtirken, gelen mesajlardan sorunun dünya çapında yaşandığı görüldü.

Yetkililerden ise twitter'ın neden çöktüğüne ve neden erişim sorunu yaşandığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

