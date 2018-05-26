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Twitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2018 22:30 | Son Güncelleme

Twitter çöktü. Sosyal medya devi twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar "teknik bir sorun var" mesajıyla karşılaştı.

Twitter neden çöktü! Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor

Son zamanlarda dünya genelinde erişim sorunları yaşanan twitter, akşam saatlerinde yine çöktü.

TWİTTER'A ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Twitter'a Türkiye saati ile 22:20'de erişim kesildi. Sosyal medya hesabına girmek isteyen kullanıcılar, "teknik bir sorun var" mesajıyla karşılaştı.

twitter-çöktü

TWİTTER'A ERİŞİM SORUNU DÜNYA ÇAPINDA YAŞANIYOR

Tweetdeck gibi uygulamalardan siteye giren kullanıcıların pek çoğu, normal siteden erişim yapamadıklarını belirtirken, gelen mesajlardan sorunun dünya çapında yaşandığı görüldü.

Yetkililerden ise twitter'ın neden çöktüğüne ve neden erişim sorunu yaşandığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SORUN KISA ZAMANDA GİDERİLDİ

Yaklaşık yarım saat süren sorun giderildi. Ancak zaman zaman lokal olarak erişim sorunu yaşandığı bildirildi.


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