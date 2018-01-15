Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

FBI tarafından yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan hackerlardan dördüncü ve sonuncusu geçtiğimiz günlerde suçunu itiraf etti. 26 yaşındaki George Garofano, bir süredir bilgisayar korsanlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltındaydı.

shiftdelete'in haberine göre George Garofano, 5 yıllık hapis cezasına çarptırılırken, diğer hackerlardan Edward Majerczyk 9 ay, Ryan Collins ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hackerlardan bir diğeri olan Emilio Herrera‘nın ise cezası önümüzdeki ay içerisinde netleşecek.