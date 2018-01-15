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Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 15.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 38 dakika önce

iCloud hackerları, ünlülerin fotoğraflarını sızdırarak Apple ve Hollywood dünyası için oldukça sıkıntılı bir süreç yaşanmasına neden olmuştu. Fappening olarak isimlendiren bu olay, Apple‘ın hacklendiği dedikodularına dahi neden olmuştu.

Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

FBI tarafından yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan hackerlardan dördüncü ve sonuncusu geçtiğimiz günlerde suçunu itiraf etti. 26 yaşındaki George Garofano, bir süredir bilgisayar korsanlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltındaydı.

Ünlüler hacklendi! 2. çıplak resim skandalı: Kristen Stewart ve Miley Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete sızdı!

shiftdelete'in haberine göre George Garofano, 5 yıllık hapis cezasına çarptırılırken, diğer hackerlardan Edward Majerczyk 9 ay, Ryan Collins ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hackerlardan bir diğeri olan Emilio Herrera‘nın ise cezası önümüzdeki ay içerisinde netleşecek.

Hacker'lar ünlü isimlerin özel görüntülerini internette yayınladı!
Çıplak fotoğraf skaldalının son kurbanı politikacı
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Anahtar Kelimeler:
ceza hacker Apple iCloud george garofano Emilio Herrera

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