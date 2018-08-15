Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına karşı başlatılan sosyal medya kampanyası yayılıyor. Sosyal medyada başlatılan ‘ABD’ye reklam verme’ kampanyasına katılan Türk firma sayısı artıyor. ABD’li internet ve sosyal medya devleri Google, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram’a reklam verilmemesi için Türk firmalar seferber oldu. Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre, kampanyayı ilk olarak Uşak Belediyesi başlattı. Belediye, ABD’yle yaşanan krizin ardından medya reklam planlamalarında Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube’a ayrılan bütçeyi kaldırdı. Bu hamle diğer firmalara da yansıdı. Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıf Emeklilik, Boydak, Kuveyt Türk, Emlak Konut, Filli Boya ve Türksat gibi firmalar da bu yönde açıklama yaptılar. Türk Telekom’un Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, sosyal medya hesaplarından kampanyaya destek verildiğini açıkladı. Türk Telekom CEO’su Paul Doany de yaptığı açıklamada, “Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz/engellenebiliyoruz ama onlara bu olmuyor)” dedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de, “Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” dedi. MİLLİ AĞ GELİŞTİRELİM



Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, artık sosyal medya platformlarının sadece eğlence aracı olmaktan çıkıp kocaman ekonomilere dönüştüğünü kaydederek, “Dünyanın en büyük firmaları arasına girdiler. Türkiye’de büyük çoğunluk bu ağlara reklam vermeye başladı. Türkiye’nin dış kaynaklı bu ağlara verdiği reklam ücretleri, milli serveti yurtdışına taşıyor. Bu paralar doğrudan ABD’ye gidiyor. Bunlara karşı çözüm olarak milli ağlar geliştirilmeli. Milli yerli ağ ve arama motoru geliştirilmeli” dedi. VERGİSİNİ VERMİYOR



Zaten ABD’li devler bir süredir hedef tahtasındaydı. Türkiye’de vergi vermemeleri dönem dönem gündeme gelmişti. Ayrıca Facebook son dönemde yüksek kar elde etme hırsı yüzünden milyarlarca kullanıcısının kişisel verilerini başka firmalara satmıştı. Google ve Facebook, dünyada online reklam pazarını domine ediyor. Reklam pastasının büyük bölümünü alıyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret ve hızlı tüketim ürünleri grubunda yer alan firmalar bütçelerinin tamamını bu ikiliye kaptırıyordu. Telekom, finans ve otomotiv sektörleri de bu rüzgara kapılmıştı.

Türkiye’de sadece Facebook ve Google ikilisinin yılda 3 milyar liralık geliri geçtiği tahmin ediliyor. Bu ikili ülkemizde kazandıkları parayı kurdukları bir ofis üzerinden doğrudan İrlanda Dublin’e göndererek, Türkiye’ye vergi çalımı da atıyor. Türk firmalarının çoğu da iş reklam vermeye gelince bütçelerinin yüzde 90’ını yabancılara aktarıyordu. YERLİ CEP TELEFONU HAREKATI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Bunları uygulayacağız” söylemine sektörden destek yağdı. 'BİZİM MESELEMİZ'



Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, cep telefonunda yerli üretim yaptıkları için gururlu olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın markamızı lanse etmesi bizim için gurur verici. İnşallah daha fazla üretim yapacağız. 2-3 milyon adetlik hedefler koymuştuk. Onlara ulaşacağız. Şu anda yerlilerin satış payları yabancılara göre daha düşük ama bunu yıldan yıla artırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söyleminden sonra bunu milli mesele olarak görüyoruz” dedi.