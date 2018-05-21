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WhatsApp, grup video görüşme özelliğine yakında kavuşuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

WhatsApp’a grup video görüşme özelliği geliyor. WhatsApp’ın grup video görüşme sayesinde artık birden fazla arkadaşınız ile aynı anda görüntülü olarak görüşebileceksiniz.

WhatsApp, grup video görüşme özelliğine yakında kavuşuyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeniliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce grup video görüşme özelliğini test eden WhatsApp, sürpriz bir şekilde bu özelliği Beta sürümünden kaldırmıştı. Ancak Android için WhatsApp 2.18.39 sürümünde bu özellik tekrar kullanıma sunuldu.

WhatsApp’ın Beta sürümünde test edilen bu özellik sayesinde; aynı Skype ve Hangouts uygulamalarında olduğu gibi grup halinde video konferans düzenleyebileceksiniz. Mesajlaşma platformundan daha çok sosyal medya platformu ve iş odaklı bir uygulama haline dönüşen WhatsApp, bu özelliğini yaz aylarında kullanıma sunması bekleniyor.

İş için WhatsApp uygulaması ile kurumsal alanda da faliyet göstersen WhatsApp, her alanda diğer firmalara rakip olma gibi misyon belirlemiş durumda. Facebook’un doğru hamleleri ile artık daha kullanışlı olan uygulama, çok yakında Sticker desteğine de kavuşacak.

WhatsApp Sticker desteği sayesinde iMessage, Telegram, BİP ve Line uygulamalarında olduğu gibi arkadaşlarınıza birbirinden farklı sticker gönderebileceksiniz. Emojinin yerini alması beklenen sticker furyası, WhatsApp’ta yine yaz aylarında başlayacak.

Eğer WhatsApp’ın en yeni özelliklerini şimdiden test etmek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan uygulamanın Beta sürümünü indirebilirsiniz.

İndirdiğiniz WhatsApp APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz.

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