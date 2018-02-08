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WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

WhatsApp‘ın uzun süredir sunmaya hazırlandığı API temelli ödeme yöntemi sonunda beta sürecine giriyor.

WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!

Unified Payments Interface olarak geçen ve Hindistan‘da geliştirilen bu ödeme sistemi, hızlı bir şekilde para göndermek isteyenlere ilaç gibi gelecek. Bir an önce bu sistemi kullanıcılarına sunmak isteyen WhatsAppInc, seçtiği test hesaplarına yeni betayı yollamaya başladı.

WhatsApp ödeme sistemi test edilmeye başlandı!

İlk gelen raporlara göre uygulamanın test sürümü iOS ve Android sistemlerde farklı versiyon numaraları ile geliyor. iOS kullanıcıları V2.18.21 güncellemesini alırken, Android kullanıcıları ise V2.18.41 sürümünü yükleyecekler. Elbette böyle bir güncellemeyi sizlerin alması da şu aşamada zor görünüyor, çünkü şirket, uygulama dağılımını tamamen seçtiği kullanıcılar üzerinden veriyor.

whatsapp-ic

Ağustos 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni ödeme sistemi, uygulama içerisinde WhatsApp Payments olarak geçecek. Normalde 2017 sonuna kadar gelmesi plananlan yeni özelliğin ertelemeler nedeniyle 2018’in ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

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Whatsapp yeni özellik teknoloji

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