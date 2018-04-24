HABER

WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2018 19:10 | Son Güncelleme

WhatsApp’a bir yenilik daha geldi. WhatsApp’taki sesli mesajlaşmaya gelen yeni özellik sayesinde sesli bir WhatsApp mesajını göndermeden dinlemek artık mümkün.

WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son

WhatsApp sesli mesaj kısmı uzun zamandır yeni bir özellik kazanmamıştı. Herkes gönder tuşuyla aynı yerde bulunan ve birçok kullanıcının yanlışlıkla ses kaydı almasına sebep olan ses kayıt tuşunun taşınmasını beklerken, WhatsApp sesli mesaj özelliğinin başka bir yönüne el attı.

WHATSAPP YANLIŞ SES KAYDI ATMANIN ÖNÜNE GEÇECEK

WhatsApp'ın yeni sesli mesaj güncellemesi ses kaydederken kullanıcılara çeşitli kolaylıklar sunacak. Örneğin kaydedilen bir sesli mesaj gönderilmeden önce dinlenebilecek. Böylece söz konusu ses kaydı kontrol edilerek hatalı ses kaydı yollamanın önüne geçilecek. Bu gerçekten birçok kullanıcının işine yarayacak bir özellik.

WHATTTAASSSSP

ÇAĞRIYA RAĞMEN SESLERİ KAYDEDECEK

WhatsApp güncellemesinin bir diğer yeniliği ise kullanıcıları sinir etmekten kurtaracak. Diyelim ki WhatsApp’tan sesli mesaj gönderirken telefonunuz çaldı. Böyle bir durumda ses kaydını baştan almanızı isteyen WhatsApp artık ses kaydınızı kaydedecek ve kaydı uygulama içinde saklı tutacak.

WhatsApp'ın yeni ses kayıt yetenekleri şimdilik Android için yayınlanan WhatsApp Beta uygulamasında bulunuyor. İsterseniz WhatsApp Beta uygulamasını Google Play Beta Program aracılığı ile indirebilir, WhatsApp'ın yeni özelliklerini hemen deneyebilirsiniz.

Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
Bu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepkiBu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepki
İYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdilerİYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp android WhatsApp Beta Google Play Beta

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Microsoft Surface Phone geliyor

Microsoft Surface Phone geliyor

The Division filmi detaylanıyor

The Division filmi detaylanıyor

2018 Lamborghini Urus göz dolduruyor

2018 Lamborghini Urus göz dolduruyor

Porsche’a tutuklama şoku!

Porsche’a tutuklama şoku!

İki koltuklu elektrikli araç: Eli Zero NEV

İki koltuklu elektrikli araç: Eli Zero NEV

Honor 7X inceleme altında

Honor 7X inceleme altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.