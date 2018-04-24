WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son

WhatsApp sesli mesaj kısmı uzun zamandır yeni bir özellik kazanmamıştı. Herkes gönder tuşuyla aynı yerde bulunan ve birçok kullanıcının yanlışlıkla ses kaydı almasına sebep olan ses kayıt tuşunun taşınmasını beklerken, WhatsApp sesli mesaj özelliğinin başka bir yönüne el attı.
WHATSAPP YANLIŞ SES KAYDI ATMANIN ÖNÜNE GEÇECEK
WhatsApp'ın yeni sesli mesaj güncellemesi ses kaydederken kullanıcılara çeşitli kolaylıklar sunacak. Örneğin kaydedilen bir sesli mesaj gönderilmeden önce dinlenebilecek. Böylece söz konusu ses kaydı kontrol edilerek hatalı ses kaydı yollamanın önüne geçilecek. Bu gerçekten birçok kullanıcının işine yarayacak bir özellik.
ÇAĞRIYA RAĞMEN SESLERİ KAYDEDECEK
WhatsApp güncellemesinin bir diğer yeniliği ise kullanıcıları sinir etmekten kurtaracak. Diyelim ki WhatsApp’tan sesli mesaj gönderirken telefonunuz çaldı. Böyle bir durumda ses kaydını baştan almanızı isteyen WhatsApp artık ses kaydınızı kaydedecek ve kaydı uygulama içinde saklı tutacak.
WhatsApp'ın yeni ses kayıt yetenekleri şimdilik Android için yayınlanan WhatsApp Beta uygulamasında bulunuyor. İsterseniz WhatsApp Beta uygulamasını Google Play Beta Program aracılığı ile indirebilir, WhatsApp'ın yeni özelliklerini hemen deneyebilirsiniz.
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