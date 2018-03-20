Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor

Instagram’ı Instagram yapan en önemli özelliklerden biri şüphesiz ki hikayeler özelliği. Bu özellikle sayesinde en parlak dönemini geçiren uygulama, yenilik yapmadan da duramıyor. Yenilik katmadan uygulamasının yok olma tehlikesi altına gireceğinin farkında olan Instagram şimdi de yenilik olarak Twitter’daki retweet mantığını Instagram hikayelerine getiriyor.
INSTAGRAM’A RETWEET ÖZELLİĞİ GELİYOR
Instagram usulü retweet özelliği sayesinde bir başka kullanıcının hikayesini alıntılayıp kendi hikayenizde paylaşmak mümkün olacak. Böylece, bir kişi hikayeler üzerinden başka bir kişinin hikayesini paylaşıp hakkında yorum yapabilecek. (bir nevi hikayeception) Instagram, olası hikaye kopyalama sorunlarının önüne ise kullanıcıları alıntılanan hikayeye yönlendirerek geçecek. Böylece, retweet edilen hikayenin kime ait olduğu da görüntülenebilecek.
Yeni retweet özelliği henüz birkaç Instagram kullanıcı tarafından test sürecinde. Bu küçük deneme sürecinin ardından Instagram usulü retweet özelliğinin uygulamaya eklenmesi bekleniyor.
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