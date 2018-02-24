HABER

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 03:04 | Son Güncelleme

Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç bilinmeyen bir nedenle karşı yöne geçerek iki araca çarptı.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç bilinmeyen bir nedenle karşı yöne geçerek iki araca çarptı. Kazada karşı yöndeki araçlardan birinin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, 16 yaşındaki sürücü ise ağır yaralandı.
Kaza, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı-Dudullu Yolu mezarlık mevkiinde saat 23.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ü. B. Ç. yönetimindeki 34 EF 375 plakalı araç ile Kayışdağı yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti. Refüj üstündeki bir ağacı da yıkan araç karşı yönden gelen Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araca ve ardından 34 EK 3053 plakalı araca çarptı. Büyükölmez'in aracı direğe çarparak dururken, Ü.B.Ç.'nin aracının motoru yerinden fırladı. Kazada Büyükölmez hayatını kaybederken, Ü.B.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Ü.B.Ç.'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya karışan diğer araçta yaralı bulunmazken, olay yerindeki incelemelerin ardından Büyükölmez'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükölmez'in kazayı öğrenerek olay yerine gelen arkadaşları ise gözyaşı döktü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

İlginizi Çekebilir

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Kocasını öldürdü, kaynanası ve kayınpederinin ifadeleri davaya damga vurdu!

Kocasını öldürdü, kaynanası ve kayınpederinin ifadeleri davaya damga vurdu!

'Kürt Yaşar' ve suç makinesi çetesine 197 polisle baskın!

'Kürt Yaşar' ve suç makinesi çetesine 197 polisle baskın!

Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!

Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!

Gürcü kadının esrarengiz ölümü! Tecavüz iddiası

Gürcü kadının esrarengiz ölümü! Tecavüz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızıltepe’de 1070 paket kaçak sigara yakalandı

Kızıltepe’de 1070 paket kaçak sigara yakalandı

D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

D100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Kazaya bakarken kaza yaptılar

Kazaya bakarken kaza yaptılar

Bursaspor taraftarından yönetime protesto

Bursaspor taraftarından yönetime protesto

Maltepe’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Maltepe’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.