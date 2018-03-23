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4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

Üsküdar'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaralayan Aslan G.'nin, eşini darp ettiği gerekçesiyle 'eşe karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşmasında gergin anlar yaşandı. Aslan G., aldığı cezayı duyunca hakime "Ben bu cezayı hak etmiyorum" dedi

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

İstanbul, Üsküdar'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaralayan Aslan G.'ün eşini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tansiyon yükseldi. Evlatlarını kaybeden acılı kadın, duruşma salonunda eşinin üzerine yürüdü. Kadının yakınları ve mahkeme hakimi anne S.G.'ü güçlükle sakinleştirdi. Üst sınırdan 1 yıl 6 ay ceza alan sanık ise hakime tepki göstererek, "Ben bu cezayı hak etmiyorum" dedi.

Üsküdar'da 4 çocuğundan ikisini öldürüp birini ağır yaralayan Aslan G.'ün, eşini darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

'EŞE KARŞI BASİT YARALAMA' SUÇUNDAN 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

İşportacılık yapan 4 çocuk babası Aslan G., iddiaya göre geçen yıl ağustos ayında cinsel ilişki teklifini reddeden eşini darp etti. Hakkında "eşe karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bu olaydan bir hafta sonra ise evde tartıştığı çocuklarını bıçakladı. 20 yaşındaki A.G.ve O.G. hayatını kaybederken, 22 yaşındaki diğer oğlu O.G. ise ağır yaralandı. Aslan G. "altsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

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DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

Eşini yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Aslan G.'ün davası olaylı geçti. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'neki duruşmaya önce mağdur S.G. ve yakınları alındı. S.G., jandarmalar eşliğinde cezaevinden duruşma salonuna getirilen Aslan G.'e tepki gösterdi, bağırarak üzerine yürüdü. Bunun üzerine Aslan G. duruşma salonundan kısa bir süreliğine çıkarıldı. Mahkeme hakimi "Bu dosya seni yaralaması dosyası. Anlıyorum ama biraz sabırlı ol" diye telkinde bulundu.

"DİLİMİ KOPARMAK İSTEDİ"

Sanık yeniden duruşma salonuna geldiğinde ifade veren S.G. şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Dilimi koparmak istedi. İzin vermedim. Dişleriyle beni darp etti. Her iki yanağımı ısırdı. Ertesi gün şikayetçi oldum. Bana 'Bak serbest kaldım, kimse benle uğraşamaz' dedi. Adı öz babaydı, katil babaya çıktı" dedi.

Güçlükle ifade veren kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada çiftin kızları ağlayarak, "20 yıl 'baba' dedim ben sana" diye bağırdı.

Son sözü sorulan sanık ise eşinin rızasıyla cinsel birliktelik yaşadıklarını belirterek darp iddiasını inkar etti.

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"BEN BU CEZAYI HAK ETMİYORUM"

Mahkeme hakimi Aslan G.'ü "eşe karşı kasten yaralama" suçundan üst sınırdan cezaya çarptırdı. 1 yıl 6 ay hapsine karar verilen Aslan G.'nin cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı, ertelemeye de gidilmedi. Kararın ardından sanık, "Ben bu cezayı hak etmiyorum" diye hakime tepki gösterdi.

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Üsküdar cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Harbi bu cezayı haketmiyorsun..Seni idam etmeleri lazımdı...
HERİF BİLDİĞİN HAYVAN .HİÇ AŞŞAĞI KALMAZ
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