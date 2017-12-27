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6 yıllık sevgilisini öldürdü, mahkemede ağladı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 09:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen yat acentesi işletmecisi ve kaptan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer'i tabancayla öldüren 57 yaşındaki Burkan Kunuk müebbet hapis, cesedi ormanlık alana götürmesinde yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı Veysel Kara ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, her iki sanık içinde indirim hükümlerini uygulamadı. Kunuk'un, avukatının savunma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Merkezi Marmaris'te bulunan Müjde Özer Yatçılık Limited Şirketi'nin Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Yönetim Kurulu Başkanı Hafize Müjde Özer, 17 Kasım 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Aynı zamanda yat kaptanı da olan Özer, 3 gün sonra Mumcular Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, başına poşet geçirilmiş ve brandaya sarılı olarak ölü bulundu. Alnından tek kurşunla tabancayla vurulup, öldürüldüğü belirlenen Özer'in katil zanlısı olarak 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen evli, bir çocuk babası Burkan Kunuk, jandarma tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf edip, Özer'i şaka yapmak isterken vurduğunu ileri süren Kunuk'un ifadesinden yola çıkan jandarma, cesedin ormanlık alana götürülüp, atılmasına yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı 51 yaşındaki yat kaptanı Veysel Kara'yı de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen iki arkadaş tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Burkan Kunuk hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Veysel Kara hakkında ise suç delillerinin karartmaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Veysel Kara, avukatlarının tutukluluğuna itirazı üzerine 4.5 ay sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

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İki sanık hakkında Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burkan Kunuk, avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, tutuksuz sanık Veysel Kara, avukatları Mehmet Şahin Botsalı ve Alican Gürkan, öldürülen Hafize Müjde Özer'in oğlu Babür İnaç, kardeşi Güven Özer, avukatları Haydar Elgin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Murat Bayoğlu katıldı. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri ve Özer'in yakınları ve arkadaşları da izledi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDİM"

Avukat Hasan Yüzbaşıoğlu, müvekkili Burkan Kunuk'un Özer'i kaza sonucu vurduğunu ileri sürüp, "Ortada bir kadın cinayeti yoktur. Ayrılmak isteyen ya da ayrılan bir kadın yoktur. Ortada çok kötü bir şaka vardır" dedi. Avukatının savunma yaptığı sırada Burkan Kunuk'un ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Son sözü sorulan Burkan Kunuk ise, "Ben bilerek ve isteyerek öldürmedim. Her şeyimi ona adadım. Her şeyimi onlara göre ayarladım. Çok sevdim, sevmeseydim durmazdım. 2 dakika kavga edip, 3'üncü dakika barışan insanlardık. Kasten asla bir şey yapmadım. Merminin ağzında olduğunu da görmedim. Silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldı. Horozu olmayan bir silahtı, şarjörü çıkarmıştım temizliyordum. Mermi olduğunu görmedim. Kasten öldürmedim" dedi.

Mahkeme heyeti ara vermeden kararını açıkladı. Sanık Burkan Kunuk, TCK'nın ilgili maddelerinden kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezası, Veysel Kara'yı ise adli kontrol hükümleri kaldırılarak, TCK'nın ilgili maddesinden delilleri yok etme gizleme ve değiştirme suçlarından 4 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, her iki sanık içinde indirim hükümlerini uygulamadı.

Duruşmanın çıkışında açıklama yapan Hafize Müjde Özer'in kardeşi Güven Özer, "Bir nebze de olsa içimiz rahatladı, adalet yerini buldu. Veysel Kara ile ilgili de istediğimiz ceza olmasa da şu anda adaletten mutluyuz, memnunuz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü Ayfer Özkoç, "Bodrum Adliyesi'nde tabiri caizse bugün adalet yerini bulmuştur. Kadın mücadelesi bu anlamda sonuca ulaştı. Kadınlar öldürülmeyene dek kadın mücadelesi devam edecek. Bodrum Adliyesi'nde beklediğimiz istediğimiz sonuç çıkmıştır" dedi.

Babür İnaç ve Hafize Müjde Özer'in kardeşi Güven Özer'in avukatı Haydar Elgin de "Adaletin yerini bulduğunu inanıyorum. Gerçekten yargılamanın başından sonuna kadar adalete olan güvenim her zaman vardı, sonuna kadar da oldu. Bugün de mutlu sona ulaştık. Adalet var olsun" dedi.

DHA

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cinayet bodrum MUĞa Hafize Müjde Özer burhan kunuk

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sahil kesimlerde ahlak denen bir şey kalmamış kim ne derse desin..
@sivas1111 lan kaç sahil kesim şiddet haberi gördün. her gün tarikatlerde ve imam hatiplerde taciz tecavüz olayları ve varoş bölgelerden yağmur gibi yağan şiddet, cinayet tecavüz haberlerini görmüyor muyuz?
@sivas1111 Denizleri kurutalım o zaman...
chp insanları
ahlakı olan veya olmayan var.bu sahil veya ic anadolu diye ayrilmaz.biraz mantikli yorum yapiniz.o zaman bizde ic anadolu da ahlak ve insanlik kalmamış diyelim.çünkü 37 canı hiç acımadan çoluk çocuk demeden allah allah diye diye yaktılar ve alkışlarla bayram ettiler.şimdi tüm iç anadolu katil,yobaz,şeriatçı,hatta allaha karşı gelen mi oluyor ( sobuçta kitapta ne okursa olsun öldürmeyeceksin diyor ya) az empati kuralım lütfen. cahil cahil yazmayalım.
O zaman sana olaysız geçmeyen iki il söyleyeyim. Adana, Konya.Sahil kesimiyle ne alakası var.? İnsan olarak ahlakımız kalmamış olabilir mi sence.?
Kaza ile olduysa neden ormanlık alana götürüyorsun?
Çok seviyormuş kadını ve kazara olmuş bu cinayet de neden kurtulmaya çalışmış cesedinden ? İnsan sevdiği kişi öldüğünde bile kıyamaz ona bu gidip ormana atmış. Bir de evliymiş ... Evdeki bulgurdan da oldu şimdi ...
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