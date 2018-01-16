HABER

9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 02:50 | Son Güncelleme 1 saat önce

Esra Ercömert 2 yıl önce kansere yakalandı. Zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan genç kadın, kısa süre önce 17 yaşındaki kızı Ecem’in meme kanserine yakalandığı haberiyle yıkıldı. Psikolojik tedavi gören anne, 9 gün önce kaybolan kızı bulunamayınca da intihar etti.

9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

Kocaeli Gölcük’te sağlık sorunlarıyla boğuşan anne-kızın mücadelesi, acı bitti. Her şey 42 yaşındaki Esra Ercömert’e 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulmasıyla başladı. Eşinden boşanan genç kadın, birlikte yaşadığı 17 yaşındaki kızı Ecem Balcı’nın desteğiyle yaşama tutundu, hastalığı alt etti. Ancak kısa süre sonra aileye ikinci kötü haber geldi. Bu defa Ecem meme kanserine yakalanmıştı.

ECEM'İN İZİ BULUNAMADI

Geçen yıl konulan teşhisin ardından kemoterapi gören Ecem, ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası iki hafta önce taburcu edilen genç kız, 6 Ocak’ta Gölcük Kalıcı Konutları’ndaki evlerinden çıktı ve bir daha dönmedi. Anne Esra Ercömert, kızının kaybolması üzerine polise başvurdu. Bir yandan annesi ve yakınları, bir yandan da polisin aradığı Ecem’in izi bulunamadı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Ecem’in yakınları önceki gün de anne Esra Ercömert’in intiharıyla sarsıldı. Kandıra’da denize atlayarak hayatına son veren Esra Ercömert’in önce kıyıda bıraktığı sırt çantasına ulaşıldı. Denizde yapılan aramada da cansız bedeni bulundu. Ercömert’in, kızı Ecem’in kanser olduğu haberini aldıktan sonra psikolojik tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

İNTİHAR NOTU

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Esra Ercömert’in çantasında kendi el yazısıyla yazdığı tahmin edilen intihar notu bulundu. Notta, “Kayalıklardan atlıyorum. Herkes hakkını helal etsin” ifadeleri yer aldı.

Kayıp genç kızın amcası Hakan Balcı yaşadıkları şoku şöyle anlattı: “Ecem çok hayat dolu biriydi. Neden böyle kayboldu anlam veremedik. Annesinin intihar edeceği de hiç aklımızın ucundan geçmezdi.”

Birkaç gün içinde hem kızını, hem babasını kaybedecek!
Eşiyle son kez konuştu, 28'inci kattan ölüme atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar kanser Kayıp Kocaeli esra cömert ecem cömert

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

İlginizi Çekebilir

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Kışlada taciz davası! Bir kere öptürsene diye başladı sonra...

Kışlada taciz davası! Bir kere öptürsene diye başladı sonra...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
alemlerin RABBİ olan ALLAH ım sen her şeye kadir sin merhamet et ALLAH ım af et bizleri bütün müslümanları
Felaketten sen bizi koru YARABBİ
Diğer Haberler
Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Piknikten dönen arkadaşlar kaza yaptı: 3 ölü

Piknikten dönen arkadaşlar kaza yaptı: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.