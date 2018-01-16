9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

Kocaeli Gölcük’te sağlık sorunlarıyla boğuşan anne-kızın mücadelesi, acı bitti. Her şey 42 yaşındaki Esra Ercömert’e 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konulmasıyla başladı. Eşinden boşanan genç kadın, birlikte yaşadığı 17 yaşındaki kızı Ecem Balcı’nın desteğiyle yaşama tutundu, hastalığı alt etti. Ancak kısa süre sonra aileye ikinci kötü haber geldi. Bu defa Ecem meme kanserine yakalanmıştı.

ECEM'İN İZİ BULUNAMADI

Geçen yıl konulan teşhisin ardından kemoterapi gören Ecem, ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası iki hafta önce taburcu edilen genç kız, 6 Ocak’ta Gölcük Kalıcı Konutları’ndaki evlerinden çıktı ve bir daha dönmedi. Anne Esra Ercömert, kızının kaybolması üzerine polise başvurdu. Bir yandan annesi ve yakınları, bir yandan da polisin aradığı Ecem’in izi bulunamadı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Ecem’in yakınları önceki gün de anne Esra Ercömert’in intiharıyla sarsıldı. Kandıra’da denize atlayarak hayatına son veren Esra Ercömert’in önce kıyıda bıraktığı sırt çantasına ulaşıldı. Denizde yapılan aramada da cansız bedeni bulundu. Ercömert’in, kızı Ecem’in kanser olduğu haberini aldıktan sonra psikolojik tedavi görmeye başladığı öğrenildi.