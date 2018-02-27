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Adana’da kaçak et operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 02:13 | Son Güncelleme

Adana’da kaçak et operasyonunda tarla ortasında kesilmiş 2 at ve 2 tane kesime hazır at bulundu.

Adana’da kaçak et operasyonu

Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi.

Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarla içerisinde kaçak et kesimi ihbarı aldı. Bunun üzerine asayiş ekipleri tarlaya baskın düzenlendi. Polis tarlaya geldiğinde 2 tane kesilmiş at ile 2 tane kesime hazır at ele geçirildi.

Adana’da kaçak et operasyonu

Polis kaçak et kesimi yapan şahısları yakalama çalışmaları başlattı.

(AA)

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adana kaçak et operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Normalde şehir ayırdımı yapmam ama neden böyle değişik olaylar Adana’da oluyor anlamıyorum
Bu kadar kebapçı nerden et buluyor diye merak ederdim
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