Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 30 asker adliyede

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında üst düzey subayların da olduğu 30 asker, adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs Perşembe günü Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın, Diyarbakır, Siirt, Balıkesir, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum ve Kırklareli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 3 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 4 teğmen ve 19 astsubay gözaltına alındı. Adana'ya getirilen ve halen görevde olan 30 asker, sorgularının ardından bugün Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. FETÖ şüphelisi askerler, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti
Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum
Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor
Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını bile şaşırttı!
Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum