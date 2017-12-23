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Aile faciası! Anne babasını öldürdü sonra da...

YAŞAM HABERLERİ | 23.12.2017 04:41 | Son Güncelleme 21 saat önce

Uşak'ta üniversite sınavlarına hazırlanan bir çocuk, annesi ve babasını öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Uşak Bilim Sanat Merkezi'ndeki mesai arkadaşları, okula gelmemesi üzerine öğretmen Murat Metin'i (52) aradı. Metin'e ulaşamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş cesetlerini buldu.

Ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hayret bişeyy nasıl bir inançsızlıktır bu böylee akıl alır gibidegil
Vefat eden teyze baş örtülü. Baba ve oğul tek cuma kaçırıyorsa bileklerimi keserim. Uşak orası. Ki ailenin dini inancı anneden de belli. Ne inancı. Ne alakası var. 3 sene önce engelli oğlunu İstanbuk Kadıköy de (18 yaşında idi genç çocuk) denize attı. Dönerken başörtüsünü düzeltiyordu, saçı görülmesin günah olmasın diye.
BU GENÇLİ,K NEREYE GİDİYOR YAA YAZIKLAR OLSUN SENİN GİBİ EVLADA NE DİR BU YAAA DOĞUR BÜYÜT NELERLE GEL VUR Bİ SÖZDE SÖYLEMİYCEZ SİZE ULAN BİZ ANNEMİZİN MEŞHUR TERLİKLERİYLE BÜYÜDÜK NE KOLAY AĞZIMIZI AÇALIM EDEP HAYA VARDI ADAP VARDI BU NE ŞİMDİ YAAA DEFOL GİT LAN EVDEN DEFOL GİT OKUMUYCAKSAN OKUMA BETER OL ŞİMDİ CEHHENNEMDE YAŞA ....
Ergenlik zamanlarında öfke, gerginlik şiddete dönüşebilir. Üniversite sınavı, yoğun stres ve baskı gencin psikolojik bir atak geçirmesine neden olmuş olabilir. Esasında bu bir intihar , genç kardeşimize ve ailesine Allah rahmet eylesin.
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