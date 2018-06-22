HABER

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen magandaya 6 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayınca ehliyetine el koyulan Abdulkadir Erdoğan hakkında dava açıldı. Erdoğan'ın, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen magandaya 6 yıl hapis istemi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayınca ehliyetine el koyulan Abdulkadir Erdoğan hakkında dava açıldı. Erdoğan'ın, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.
Erzurum'da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, 'ilklerin adamı' kullanıcı adıyla açtığı, 32 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, 17 Mayıs günü gözaltına alındı. Ehliyetine el koyulan Erdoğan, işlemlerinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakıldıktan sonra paylaşımlarını sürdüren Abdulkadir Erdoğan, bu kez de bisikletiyle görüntüler çekmeye başladı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde 4 tekerlekli bisikletin önüne oturup, ayaklarını sarkıtan Erdoğan, arkasında oturan berbere usturayla saç tıraşı yaptırdı. Erdoğan, otomobil kullanırken, nargile içtiği anları da kaydedip, takipçileriyle paylaştı.
Abdulkadir Erdoğan hakkında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Erdoğan'ın ifadesine yer verildi. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten Abdulkadir Erdoğan'ın "Çekimleri tali asfalt yolda ben çekerek, sosyal paylaşım sitesinden yayınladım. O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği kaydedildi.
İddianamede, Abdulkadir Erdoğan'ın ellerini kullanmadan trafiğe açık alanda ayaklarıyla araç sürdüğüne, bu halde güvenli sürüş yeteneğinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı. Şüphelinin suçunu inkar ettiği belirtilen iddianamede, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçunun 'tehlike' suçu olduğu, somut bir zararın meydana gelmesinin şart olmadığı belirtilerek, şüphelinin atılı suçu işlediğine işaret edildi.
İddianamede, Abdulkadir Erdoğan'ın 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

FOTOĞRAFLI

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen magandaya 6 yıl hapis istemiAyağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen magandaya 6 yıl hapis istemiAyağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen magandaya 6 yıl hapis istemiAyağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen magandaya 6 yıl hapis istemi

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı 
Çaldığı kamyonet hararet yapınca yakalandıÇaldığı kamyonet hararet yapınca yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce 15 Temmuz darbe gecesi neredeydi?

Muharrem İnce 15 Temmuz darbe gecesi neredeydi?

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.