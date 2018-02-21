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Balıkesir Havran'da öldürülen anne ve 2 çocuğu gece defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 02:24 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Havran ilçesinde, evlenmek istediği kızın ailesinden olumsuz yanıt alan katil zanlısı Ali Saral'ın (26) öldürdüğü 3 kişi, geç saatlerde defnedildi. Cenaze törenine katılan Havran Kaymakamı Şeref Aydın, aileyi teselli edip, taziye dileklerini iletti.

Havran ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde, evlenmesine izin verilmeyen Gülşen Çetinkaya’nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basan katil zanlısı Ali Saral’ın ruhsatsız av tüfeği ile öldürdüğü 3 kişi gece saat 22.00 sıralarında Hüseyinbeşeler Mezerlığı’na defnedildi.

Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilen anne Melike ve çocukları Ebru ile Tuncay Çetinkaya'nın cenazeleri saat 21.30 sıralarında Hüseyinbeşeler Mahallesine getirildi.

"BU OLAYI TARİF EDECEK BİR SÖZ BULAMIYORUM"

Cenaze namazı öncesinde aileye taziye ziyaretinde bulanan Havran Kaymakamı Şeref Aydın, vatandaşları sakinleştirip, teselli etti. Aydın konuşmasında şunları söyledi:

"Dün gece menfur bir olay gerçekleşti. Hepimizi derinden üzdü, derinden sarstı. Gerçekten bu olayı tarif edecek bir söz bulamıyorum. Bu olayı lanetliyoruz. Rabbim hayatlarına kıyılan kardeşlerimizin mekanlarını cennet etsin. Geride kalan kardeşlerimize sabırlar versin. Toplumumuzda böyle olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Bütün jandarma ekiplerimiz ciddi bir çalışma yaparak zaten zanlıyı yakaladılar. Adli makamlara teslim ettiler. Bundan sonra cezası adli makamlar tarafından tayin edilecek. Ne olursa olsun hiçbir şey gidenleri geri getiremeyecek.

cenaze-havran

"Ancak hiçbirimizin kabul edemeyeceği bu olayı gerçekleştirenin, en azından şuanda yargının elinde olması bizi teselli etti. Hepimizin başı sağolsun. Gerçekten insanı güzel, havası güzel, namı güzel Koca Seyitin memleketinde böyle bir olayın olması hepimizi çok ama çok üzdü. Bu şekilde memleketimizin gündeme gelmiş olması hiçbirimizin kabul edebileceği bir durum değil maalesef. Ancak bazen de oluyor. Rabbim bizlere sabırlar versin" dedi.
Havran'da öldürülen anne ve 2 çocuğu gece defnedildi

Mahalledeki camide kılınan cenaze namazına Havran Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte Havran Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy ve mahalle sakinleri katıldı. Yakınları gözyaşı döküp, yaşanan katliama tepki gösterdi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri Hüseyinbeşeler mezarlığına defnedildi.

Havran'da öldürülen anne ve 2 çocuğu gece defnedildi

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderilen Ali Saralın mahkemedeki ifadesinde, Çetinkaya ailesinin evine son kez konuşmak amacıyla gittiğini, iki yıl önce istedikleri Gülşen Çetinkaya'yı bu kez kaçırmak istediğini söylediği, konuşmanın tartışmaya dönmesi üzerine de etrafa ateş etmeye başladığını anlattığı öğrenildi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kaymakam bu olayı tarif edecek söz bulamıyormuş. Yok ya... sen ruhsatsız av tüfeğini bu kişiler nasıl ve nereden almış, bunun üzerine git. Tarife gerek yok, işini yap.
@muslim_dembaba_1992 av tüfeği ruhsatnamesi 50 tl yatıran, sabıka sicil kaydı temiz olan , aile hekiminden rapor alan her Türk vatandaşına veriliyor. Süresi de 5 yıl. Üstelik bir ruhsat defterine 5 ayrı tüfek kaydedilebiliyor, sınır da yok. Yani; Burada sorun kaymakamda değil. Yasa yapıcılarda. Menzili 50 metre olan tabanca için ebelerden öreke isterler, fakat 200 metreye sabot-tek kurşun atabilen av tüfeğinde hiç bir şey ciddiye alınmaz.
Gece defin neden yapiliyor? Bu saate kalmalarinin nedeni nedir acaba
otopsi yapılmış cenazeler
zorla guzellik olmayacagini anlayamayan aptallardan biri daha iste.
definin gecesi gündüzü olmaz ancak Türkiyede halk gölgesinden korktugu için gündüz yapılıyor
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