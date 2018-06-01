HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Balkonda Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir apartman dairesinin balkonunda, saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen çift, gözaltına alındı.

Balkonda Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltı

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir apartman dairesinin balkonunda, saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen çift, gözaltına alındı.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ö.Ş.K ve eşi Ö.K.'nin, oturdukları apartman dairesinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Dün akşam harekete geçen polis, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin balkonundaki saksılar içerisinde boyları 10 ila 30 santim arasında değişen 430 kök Hint keneviri, ayrıca evde 130 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Ş.K. ve eşi Ö.K.. hakkında yasal işlemlere başlandı.

FOTOĞRAFLI

Balkonda Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltıBalkonda Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltıBalkonda Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltıBalkonda Hint keneviri yetiştiren çifte gözaltı

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Kayseri'de 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildiKayseri'de 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayıp yaşlı kadın, ormanda bulunduKayıp yaşlı kadın, ormanda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.