Biçerdöver alev aldı, 1 hektar tarım alanı kül oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Veli Akın'a ait tarlada buğday hasadı sırasında biçerdöver alev aldı. Yangında biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, 1 hektar tarım alanı da kül oldu.
Bayramiç ilçesi Yukarışapçı köyünde, saat 15.00 sıralarında Veli Akın'a ait tarlada buğday hasadı yapılırken, biçerdöverin motor kısmı bir anda alev aldı. Biçerdöver sahibi Süleyman Kurt ile işçiler yangını söndürmek istedi. Ancak alevler tarlaya sıçradı. İhbarla olay yerine Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tarım arazisindeki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangından 1 hektar tarım alanı zarar gördü. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!
Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında
Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum