HABER

Birlikte alkol aldığı arkadaşı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:02 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Fatih Çalışkan (25), iddiaya göre, birlikte alkol aldığı arkadaş Murat A.

Birlikte alkol aldığı arkadaşı öldürdü

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Fatih Çalışkan (25), iddiaya göre, birlikte alkol aldığı arkadaş Murat A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş grubuyla birlikte alkol alan Fatih Çalışkan ve Murat A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Murat A., Çalışkan'ı vücudunun 2 yerinden bıçakladı. Arkadaşları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatih Çalışkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli Murat A.'yı gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Birlikte alkol aldığı arkadaşı öldürdü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobil şarampole uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

Kanser taramasından dönen köylüleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Kanser taramasından dönen köylüleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Çağdaş Bale Topluluğu İKÜ' de izleyicisi ile buluşuyor

Çağdaş Bale Topluluğu İKÜ' de izleyicisi ile buluşuyor

Bülbül tepesi vuruluyor

Bülbül tepesi vuruluyor

MİT'in Sudan'da yakaladığı işadamı: 15 Temmuz’dan sonra pişman oldum

MİT'in Sudan'da yakaladığı işadamı: 15 Temmuz’dan sonra pişman oldum

Beyaz eşya mağazasını soyanlar yakalandı

Beyaz eşya mağazasını soyanlar yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.