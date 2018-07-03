Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde, çiftçilik ile uğraşan Gülümser Töngül (60) sabah kahvaltısını hazırlayıp, evinin yanındaki ahıra giderek koyunlar ilgilenmeye başladı. O saatlerde uyanan eşi Hüseyin Töngül ise kahvaltıya konan ekmeği böldüğünde takma diş görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.



EŞİNİN SANDI

Olayı anlamaya çalışan ve eşinin takma dişini ekmeğin içerisine koyabileceğini düşünen Töngül, dışarıda koyunlar ile ilgilenen eşinin yanına giderek, "Takma dişini neden ekmeğin içerisine koyuyorsun" diyerek kızdı.

Takma dişleri ağzında olan Gülümser Töngül'de, büyük bir şaşkınlıkla eve girerek ekmeği incelemeye başladı. Aile ekmeğin içerisinde çıkan takma dişlerin kendisine ait olmadıklarını ve ekmek fırınında çalışan bir kişiden düşmüş olabileceğini düşündü.





