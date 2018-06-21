Camideki yangını imamın cübbesiyle söndürdü

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde, camiye düşen yıldırım nedeniyle alev alan elektrik panosundaki yangını cami cemaatinden İzzet Yıldız, imamın cübbesiyle söndürdü.
Durabey köyü camisine öğle namazından sonra yıldırım düştü. Cami içerisindeki elektrik panosu yıldırım düşmesi sonucunda alev aldı. Cami içerisine giren İzzet Yıldız, bulduğu imamın cübbesiyle yangına müdahalede bulundu. Yıldız'ın müdahalesiyle itfaiye ekipleri gelmeden yangın söndürüldü.
Köy muhtarı Remzi Yıldız, "Vatandaşlarımızı Allah korudu. Cemaat namazdayken böyle bir olay olsaydı, yıldırım çarpması sonucunda çok sayıda kişinin hayatı tehlikeye girerdi" dedi.
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