Cinsel istismar davası sanıklarına ceza yağdı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sosyal medya üzerinden 2014 yılında tanıştığı, olay tarihinde 14 yaşında olan E.A.'yı, kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarla tehdit edip cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Cihan Kara'ya 132 yıl 6 ay, arkadaşları olan ve aynı yöntemle E.A.'ya cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Yılmaz Çelik'e 39 yıl, Nazif Sert'e 52 yıl hapis cezası verildi. Kayınvalidesini öldürmekten de tutuklu bulunan sanık Nazif Sert, kararı duyunca duruşma salonunda baygınlık geçirdi.

İzmir'de 4 yıl önce 14 yaşında olan E.A., sosyal medyadan tanıştığı Cihan Kara ile arkadaş oldu. İddiaya göre, bir sohbetleri sırasında E.A., Kara'ya çıplak fotoğraflarını gönderdi. Cihan Kara da fotoğrafları başkalarına ve ailesine göndereceği tehdidiyle E.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Durumu ailesine ya da polise anlatması için tehdit edilen E.A. korkusundan yaşadıklarını kimseyle paylaşamadı. Şantajlarını sürdüren Cihan Kara'nın arkadaşları Yılmaz Çelik ile Nazif Sert de aynı yöntemi kullanarak, 2016 yılının Mayıs ve Haziran aylarında kıza cinsel istismarda bulundu. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan E.A., polise giderek olayı anlattı. E.A.'nın ailesinin de şikâyetçi olmasıyla 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, haklarında dava açıldı.

İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar ile avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Tutuklu sanıklardan Cihan Kara, E.A. ile cinsel birliktelik yaşadığını itiraf ederken, "Ben sadece 2014 yılında E.A. ile ilişkiye girdiğimi kabul ediyorum. E.A.'nın yaşının da büyük olduğunu düşündüm. 2016 yılındaki suçlamaları ise kabul etmiyorum" dedi.

'KAYINVALİDEMİ ÖLDÜRDÜM, YAPSAM SÖYLERİM'

Diğer tutuklu sanık Yılmaz Çelik ise "Böyle bir suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum. Bu suçu işlediğime dair hiçbir delil yok" diye konuştu. Daha önce cinayet işlediğini, ancak E.A.'ya karşı bir eyleminin olmadığını iddia eden ve başka suçtan tutuklu bulunan sanık Nazif Sert de "Ben böyle bir suç işlemedim. Kabul etmiyorum. Ben daha önce kayınvalidemi öldürdüm. Bu suçu da işleseydim işlediğimi söylerdim" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, 'tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulundukları' gerekçesiyle sanıklardan Cihan Kara'ya 132 yıl 6 ay, Yılmaz Çelik'e 39 yıl, Nazif Sert'e ise 52 yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından sanıklardan Nazif Sert duruşma salonunda bayıldı.

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