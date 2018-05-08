HABER

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen engelli kadın çete lideri ve beraberindeki 3 şahıs yakalandı.

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Olay, 6 Mayıs’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmit’te bulunan bir dairede fuhuş yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği Fuhuş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şahısların çetenin fuhuş yaptırdığı adresi izlemeye alan ekipler, daha sonra operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlayan çetenin lideri olduğu belirlenen bedensel engelli G.Y. (44) isimli kadın ve çete üyeleri A.G. (48), Y.A. (36), S.Y., ve fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın ile müşteri olarak adrese gelen 10 kişi suçüstü yakalandı.

YABANCI UYRUKLU OLMALARINDAN FAYDALANMIŞ

Gözaltına alınan şahıslar daha sonra Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki ifadelerinde 2’si Özbek, 1’i Tacikistan ve 1'i Gürcistan uyruklu 4 kadının yabancı uyruklu olmalarını kullanan çete lideri G.Y., A.G., Y.A., ve S.Y.’nin kadınları zorla fuhuş yaptırdığı öğrenildi.

3 SUÇ KAYDI DAHA VAR

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından müşteri olarak operasyonun yapıldığı adrese gittiği belirlenen 10 kişi ve aslen Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı kadın serbest bırakılırken, diğer 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlamaktan 3 suç kaydı olan çete lideri G.Y.ve beraberindeki A.G., Y.A., S.Y ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

İHA

Skandallar art arda ortaya çıktıSkandallar art arda ortaya çıktı
İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtıİstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Fuhuş rezaleti! Bu halde basıldıFuhuş rezaleti! Bu halde basıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş polis operasyon

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı

Kocaeli'de Suriyeli şahısın bir kadını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı! 2 kişi bıçaklandı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.