Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Olay, 6 Mayıs’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmit’te bulunan bir dairede fuhuş yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği Fuhuş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şahısların çetenin fuhuş yaptırdığı adresi izlemeye alan ekipler, daha sonra operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlayan çetenin lideri olduğu belirlenen bedensel engelli G.Y. (44) isimli kadın ve çete üyeleri A.G. (48), Y.A. (36), S.Y., ve fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın ile müşteri olarak adrese gelen 10 kişi suçüstü yakalandı.
YABANCI UYRUKLU OLMALARINDAN FAYDALANMIŞ
Gözaltına alınan şahıslar daha sonra Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki ifadelerinde 2’si Özbek, 1’i Tacikistan ve 1'i Gürcistan uyruklu 4 kadının yabancı uyruklu olmalarını kullanan çete lideri G.Y., A.G., Y.A., ve S.Y.’nin kadınları zorla fuhuş yaptırdığı öğrenildi.
3 SUÇ KAYDI DAHA VAR
Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından müşteri olarak operasyonun yapıldığı adrese gittiği belirlenen 10 kişi ve aslen Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı kadın serbest bırakılırken, diğer 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlamaktan 3 suç kaydı olan çete lideri G.Y.ve beraberindeki A.G., Y.A., S.Y ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
İHA
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı
Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Düğün öncesi gelinin kolu timsah yedi! Bunu gören damat...
Tüyleriniz diken diken olacak! Çocuklarını tabletle kandırıp...
Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum