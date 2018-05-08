Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Olay, 6 Mayıs’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmit’te bulunan bir dairede fuhuş yapıldığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği Fuhuş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şahısların çetenin fuhuş yaptırdığı adresi izlemeye alan ekipler, daha sonra operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlayan çetenin lideri olduğu belirlenen bedensel engelli G.Y. (44) isimli kadın ve çete üyeleri A.G. (48), Y.A. (36), S.Y., ve fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kadın ile müşteri olarak adrese gelen 10 kişi suçüstü yakalandı.

YABANCI UYRUKLU OLMALARINDAN FAYDALANMIŞ



Gözaltına alınan şahıslar daha sonra Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki ifadelerinde 2’si Özbek, 1’i Tacikistan ve 1'i Gürcistan uyruklu 4 kadının yabancı uyruklu olmalarını kullanan çete lideri G.Y., A.G., Y.A., ve S.Y.’nin kadınları zorla fuhuş yaptırdığı öğrenildi.