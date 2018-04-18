Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

'BU İŞİN BİR TÜRLÜ ÜSTESİNDEN GELEMEDİK' Matild Manukyan'ın mirasçısı ve ailenin 4'üncü kuşaktan torunu olduğunu iddia eden Adem Bahçevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçek ismi Matild Muradyan'dır. Armenak Chah Muradyan'ın kızıdır kendisi. Fakat elimizdeki belgelerle, 2001 yılından beri açtığımız mahkemelerle, bu işin bir türlü üstesinden gelemedik. Devlet büyüklerimizin de yanına gittik, onlardan da haber çıkmadı" dedi.

'EVLERİMİZDEN ATMAYA ÇALIŞIYORLAR'



Haksızlığa uğradıklarını ileri süren Bahçevan, "Bizim murisimiz Matild Muradyan 1914 doğumludur. Buradaki Matild Manukyan dedikleri de 1914 doğumludur. Bizim murisimiz 2001 ölümlü Matild Maradyan; Matild Manukyan da 2001 ölümlüdür. İkisi de Ermeni asıllı. Bu evraklar bize Fransa'dan geldi. Hiçbir şekilde yasa dışı bir şey yapmadık. Yasayı takip ederek bütün işlemlerin hepsini yaptık, lakin gelinen noktada bize hiç kimse yardımcı olmadı. Matild Muradyan'ın gerçek varislerini, oğlu denilen Kerope Çilingir'in vasıtasıyla kurmuş oldukları tezgâhla, bizi oturmuş olduğumuz evlerimizden atmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'GERÇEK MİRASÇILARIYIZ'



Ellerinde veraset ilamı olduğunu kaydeden Bahçevan, "Matild Manukyan'ın kim olduğu Matild Muradyan'ın kim olduğu, Armenak Chah Muradyan'ın kim olduğu belli. Biz Ermeni değiliz. Nenemiz Ermeni asıllı. Büyükbabamın 4 hanımı var. Dört hanımın biri Ermeni asıllıdır. Biz bunun çocuklarıyız, Müslümanız. Bize burada zulüm ediliyor. Bize böyle bir tezgâh kuruyorlar. Büyüklerimiz bu konuyu aydınlatsın. 17 yıldır bu çileyi ailemiz çekiyor. Dünyanın dört bir yanında gayrimenkullerimiz mevcuttur. Milyarlarca dolar mirasımız söz konusudur. Biz Matild Manukyan'ın gerçek mirasçılarıyız. Soy ağacından da bakabilirler. 3091 sayılı Kanun gereği çıkarmak istiyorlar, sahipsiz gösterip. O şekilde dışarıya atmaya çalışıyorlar" dedi.

DHA