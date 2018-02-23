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Gürcü kadının esrarengiz ölümü! Tecavüz iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 06:47 | Son Güncelleme

Ataşehir’de Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki bir kadın, oğlunun arkadaşı tarafından evinde çıplak halde ölü bulundu. Polis ekipleri, cesetin çıplak olması üzerine tecavüz olabileceğinden şüpheleniyor.

Olay, 05.00 saatlerinde, Ataşehir Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesinde bulunan bir apartmanın 2’inci katında meydana geldi. İddialara göre, yalnız yaşayan Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri (50), Gürcistan’da yaşayan oğlu 3 gündür haber alamayıp İstanbul’da yaşayan arkadaşI Royn Kahıncı’ya haber verdi. Maiko Dzidziguri’e bakmak için evine gelen Kahıncı arkadaşının annesini banyo girişinde cansız bedenini yarı çıplak halde buldu. Royn Kahıncı’nın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. 112’nin ölüm raporunu vermesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların bitiminde Gürcistan uyruklu kadının cansız bedeni, cenaze arabasına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden Dzidziguri kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Öte yandan Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri yarı çıplak halde bulunması akıllara bir tecavüz olayının gerçekleşebileceğini getirdi, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Maiko Dzidziguri ‘nin cansız bedenini bulan Ryon Kahıncı “Oğulu Gürcistan’dan aradı beni, 3 gündür ulaşamıyorum dedi. Ben geldim baktım, kapıyı çaldım açan olmadığı için, balkondan tırmanıp eve girdim. Gördüm ki bayan vefat etmiş. Arkadaşıma az önce haber verdim, gelemez o Türkiye’den sınır dışı edildi. Kahvehanede çalışıyor, çaycılık yapıyordu” şeklinde konuştu.

İHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ulke degil bm toplama kampi.
BIKTIK MÜLTECİLERDEN ARTIK HERKES ÜLKESİNE DÖNSÜN GÜRCÜSÜ PAKİSTANLISI ENDONEZYALISI SURİYELİİS AFGANİSTANLISI IRAKLISI İRANLISI ÖZBEKİSTANLISI HEPİNİZ DEFOLUN ARTIK BIKTIK SİZDEN..
paramparça hayatlar...
bu ataşehire neler oluyor bu aralar
emperyalistlerin yeni oyunu son kozlarınızı oynayın bakalım
Hemen kötü düşünmeyelim banyo yapmak için soyunmuş sonra da kalp krizi falan geçirmiştir. Allah rahmet eylesin... Ama artık evli evine köylü köyüne gitsin memleket bir nefes alsın..üzülüyoruz.
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