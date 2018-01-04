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HIV bulaştıran koca konuştu! Skandalda yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 05:30 | Son Güncelleme 9 saat önce

Dicle Üniversitesi’nde doktorların doğumundan kaçtığı HIV’li Ç.K.’nın kocası konuştu. HIV virüsü taşıyan M.K., 7 yıl önce Ç.K. ile evlendiğini, bir süre sonra HIV hastası olduğunu öğrendiğini söyledi.

Doğum için geldiği Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde uzman doktorların operasyonuna girmek istememesiyle gündeme gelen HIV’li Ç.K.’nın kocası M.K. yaşadıklarını Gazete Habertürk'ten Veysi İpek’e anlattı. Siirt’te inşaat işçisi olarak çalışan ve kendisi de HIV virüsü taşıyan M.K. (37), 7 yıl önce Ç.K. ile evlendiğini, bir süre sonra HIV hastası olduğunu öğrendiğini, aynı yıl hamile kalan eşinin kontrolünde ona da virüsün bulaştığının belirlendiğini söyledi. 20’li yaşlarda çalıştığı İstanbul’da “gençlik hatası” sonucu HIV kaptığını belirten M.K., eşi Ç.K.’nın dördüncü çocuğunu dünyaya getirmek için geldikleri Diyarbakır Dicle Hastanesi’nde yaşananları şöyle anlattı:

‘3 KİŞİ EŞİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ’

“Eşimin HIV virüsü taşıdığını söyleyince sevkli olmamıza rağmen bizi hastaneye kabul etmediler. Durumu, enfeksiyon hastalıkları kliniği sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen’e aktardım. Girişimde bulunacağı söyleyerek zaman istedi. Mesai saati bitince geceyi hastanenin yanındaki caminin misafirhanesinde geçirdik. Sabah yeniden yatış için girişimde bulunduk. Mustafa hoca doğum için her şeyi hazırlattı. Ancak hocalar ve asistanlar ‘Biz ameliyatı yapmayız’ dediler. Klinikte 3 kişi eşimin üzerine yürüdü, bağırıp çağırdılar.”

Daha önce Ankara’da HIV’li bir hastanın hastaneye kabul edilmediği için öldüğünü duyduğunu ve bunun için korktuğunu belirten M.K. şöyle devam etti:

“Yatış yapıldıktan sonra uzun boylu bir doktor eşime ‘Sen de bebeğin de ölürseniz umurumuzda değil. Ben oturur izlerim, kahkaha atarım’ dedi. Dışarı çıktığım bir sırada eşimin kolunda serum için takılan anjiyokatı çıkarmışlar. Zorla çıkış evrakı imzalatmaya çalışmışlar. Asistanlar ameliyat yapılırsa istifa edeceklerini söylediler. Bu sırada doğum sancıları başladı. Mecburen hocaları aradılar. Hocalar girmek istemedi. Bir asistan, bir hocanın ameliyata gireceğini ancak bin 500 lira para yatırmam gerektiğini söyledi. ‘Üzerimde bin lira var sonra öderim’ dedim. Eşimin psikolojisi bozuldu. Ameliyata girdiğinde hoca ‘Bu kızın psikolojisi bozulmuş, ameliyatta 5 dakika dayanmaz’ demiş. Önce moral vermiş, sonra ameliyatı yapmış.”

‘ODAMIZDA ÇÖPLERİ BİLE ALMADILAR’

Haberin ardından yaşadıklarının ortaya çıkması nedeniyle taburcu edilirken para istenmediğini belirten M.K. “Hastanede kaldığımız 2 günde odamızdan çöp bile almaya gelmediler, vebalı muamelesi yaptılar. Havayı solumaktan bile HIV bulaşacağını düşünen doktorlar vardı” dedi.Yaşadıklarının eşinin rüyalarına girdiğini söyleyen M.K. kendisinin de 6 yıldır bu hastanede tedavi gördüğü için şikâyetçi olmadığını ifade etti. Son çocuğuyla birlikte 1’i kız 4 çocuk babası olduğunu belirten M.K. şunları dedi: “Diğer 3 çocuğumda doğum sonrası başlanan ilaç tedavisiyle şu anda virüs yok. Ailem de benden uzaklaştı. Tedavi için eşimin ailesi olmasa çocuklarımı bırakacak bir yer yok. Doğumdan sonra arayan soran olmadı. Devlet yalnızca hastanelerde bu tür muamelelere bizi maruz bırakmasın yeter.”

HIV'li kadının doğum operasyonunun arkasından skandal çıktı
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Anahtar Kelimeler:
SKANDAL doğum doktor Dicle Üniversitesi ameliyat HIV

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Ayranı yok içmeye habire çocuk yapıyo 3 tane var daha neyine yapıyon gerçi sanki çok ilgilenecen ya at sokağa büyüsün
bende sağlıkçıyım bende 112yim ama her doğumda dua ediyoruz hiv olmasn diye cooook çabuk buluşan ölümcül bir enfeksiyon ve içtiğin bardaktan bile bazen bulaşıyor zor iş adamlar yemin etmiş ama ölmek istemiyor yinede işlerini yapmamaları etik değil tüm önlemler alınıp yapılmalıydı ama istememişler boşna yemin etmişler Ozman
gariban kızdan ne istedin allah günah yazmasn ama sanki bildiğin hale hamile brakmssn gibme geliyor sağlıklı olan yanlız yaşaman kardeşim git hiv taşıyan larla birlikte ol tatmin olacaksan illa yazık kadnada cocklarada
Çağ atlatılan sağlık dedikleri bu ise başınıza geçsin
yazık
hem gidip hayat kadınlarıyla birlikte olup hiv kapacaksın, hem de doktorlara laf atacaksın. senin 5 dakikalık zevkin için bu kadar insanın sağlığıyla oynamaya hakkın yok, ben doktor değil olsam ben de aynısını yapardım.
zaten aidslisin daha cocuk doğurtmak neye?
destan kara sağlıkçı arkadaşım enfeksiyon dersine iyi calismamissin belli HIV bulasiciligi en düşük enfeksiyon ayrıca bardaktan bulaşmaz koruma ve biraz kendini eğit biz amaliyathanede çok HIV li vakaya girdik bilip bilmeden konuşma
@bariskulec BAYANA COK ÜZÜLDÜM ALLAH YARDICISI OLSUN KIZIM VE YEGENİM TIP OKUYOR HEM MADDİ HEM MANEVİ COK ZOR BİR DOKTOR YETİŞTİRMEK DOĞRUSU HIV Lİ HASTAYA MÜDAHELE ETMELİRİNİ HİÇ İSTEMEM ASİSTANA İĞNE BATTI MESELA ŞİMDİ ONUN HAİL NE OLACAK HEMDE YENİ EVLİYİMİŞ
O ÇOCUKLARA YAZIK YA MADEM HASTALIĞINI ÖĞRENDİN NEDEN ÇOCUK YAPARSIN BİR DE DOKTORLARA SUÇ BULUYOR ÖNCE SEN KENDİNE SUÇ BUL GENÇLİK HATASIYMIŞ YOK BÖYLE MANTIK YA.O DÖRT ÇOCUK NOLUCAK ŞİMDİ.
Bu gibi kocalardan, daha doğrusu bu gibi insanların acıtasyonundan bıktık. HIV virüsü kapmışsın, gençlikte anlamamışsın, birinci çocukta ortaya çıkmış. Arkadaşım, yedi senede neyine gerek dört çocuk peydahlamışsın. Ne kendini, ne karını. ne de çocuklarını ve de çevrendekileri önemsememişsin, şimdi de doktorları ve sağlık personelini suçluyorsun. İlk önce tedavi olsana, ondan sonra karınla mı beraber olacaksın, çocuk mu yapacaksın, ne yaparsan yap.
pilik,pisliğini her yere bulaştırıyorsun,pisliğini doktorlarmı temizlesin,bence pisliklere ayrı hastane yapılmalı,hıvli doktorlar varsa yabancılarda çok çalıştırılmalı,dağ başlarında toplumdan uzak yerde olmalı,hastaneye para verecek parası yok 4 çocuk yapıyorsun onlara nasıl bakacaksın pislik
HIV yani virusu taşıdığı halde 3. kez gebe kalıyor; sağlık sistemide bunun bedelini doktorlara ödetiyor. Bence bu kadın ve masum eşi durmasın devam etsin!
Bir başkasının hayatını kurtarmak uğruna hiç bir kimse hayatını tehlikeye atmaz. Doktorlar ölmek için doktor olmadılar. Diğer taraftan, bu olayda birinci suçlu kocadır. İkinci suçlu kadındır.. Siz bile bile ne demeye çocuk yapıyorsunuz? Doğacak çocuk HIv taşıyıcısı olacak ve yeni hastaların oluşmasına neden olacak.
Sağlıkçı değilim ama Hiv in bardaktan, öpmekten tokalaşmaktan bulaştığını duymadım.Benim bildiğim kan ve cinsel yol ile bulaşıyor.Bu hiv denen illet de zamanında bir sapığın yeşil maymun denen hayvanla ilişkiye girmesiyle birlikte insanlığa yayılıyor diye biliyorum..
Bakanlik boyle hastalari ucak la yurt disinda amaliyat ve tedavilerini yaptirmali... Hatta bir ülke secilmeli ve butun dunya daki hastalar oraya gitmeli.. Calisanlarsa hasta olacak tabi.. On numara cozum
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