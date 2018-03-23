İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

Olay, ilçeye bağlı Payamdüzü köyünde bir ağılda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Akpolat'a ait koyunların bulunduğu hayvan barınağına kedi girdi. Kediyi, kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar, izdihama neden oldu.Bu nedenle altta ezilen 14 koyun telef oldu, 4 koyun ise yaralandı.
BİRBİRLERİNİ EZDİLER
Sabah durumu fark eden işletme sahibi Mustafa Akpolat ise durumu veteriner hekime bildirdi. Olay yerine gelen veteriner hekimler Cem Avcı ve Latif Çelik yaralı koyunların tedavisini ve telef olan koyunların ölüm sebepleri ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede koyunların kediden korkup bir birlerini ezdiği belirlendi.
SEBEP OLAN BİR KEDİ
Payamdüzü köyünden aldıkları vaka bilgisi üzerine bölgeye gittiklerini belirten Uzman Veteriner Hekim Cem Avcı;"Ağıl içinde 14 tane koyunun ölü olduğunu, 4 tane koyunun da yaralı olduğunu tespit ettik. Yaralı olan 4 koyunun tedavisini veteriner arkadaşla birlikte yaptık"dedi. Telef olan hayvanlarla ilgili bölgede inceleme yaptıklarını da aktaran Avcı," Sebep olarak içeriye bir kedinin girdiği, bu kediden dolayı da hayvanların ürküp bir birini sıkıştırdığını 14'nün telef olmasına sebep olduğu tespitinde bulunduk" diye bilgi verdi.
İHA
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