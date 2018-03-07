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İzmir'de 6 katlı otelde yangın! Can pazarı yaşanıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtindeki otelde yangın çıktı, korkup pencereden atlayan iki kadın ağır yaralandı. Oteldeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA'nın haberine göre bugün sabah saatlerinde, Basmane Semti'ndeki, 6 katlı Alican Otel'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın sırasında korkuya kapılan 2 kadın, otelin üst katlarından atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen 2 kadın, ağır yaralandı. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Oteldeki yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, binada mahsur kalanların da bulunduğu öğrenildi.

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izmir yangın

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