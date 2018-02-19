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Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 12:07 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik Kayseri ve Antalya’da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik Kayseri ve Antalya’da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya il merkezinde 1, Kayseri merkezinde 2, Yahyalı ilçesinde 5 ve Yeşilhisar ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hançer, 1 adet bıçak, 80 gram kubar esrar, 25 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet tarihi eser, 50 adet 9mm boş kovan ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

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