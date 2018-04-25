HABER

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

Lockheed Martin basın sözcüsü “Japon Hava Kuvvetleri Filosunu yenilemek için Japon hükümeti ile işbirliği içerisindeyiz. Son insanlı uçaklar olan 5. nesil savaş jetlerindeki teknoloji birikimimiz ve tecrübemiz büyük. Bununla birlikte Japonya’nın gelecekteki güvenlik ihtiyacını karşılamak için hazırız” dedi.

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Japonya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetleri filosunu yenileme kararı aldı. Bunun için Lockheed Martin ve Boeing gibi askeri uçak üreticileri ile yapılan görüşmeler hızla devam ediyor. Öte yandan kaynaklar Bakanlığın, Lockheed Martin ile anlaşmaya varmak üzere olduğunu bildirdi. Japonya ABD’li Lockheed Martin’den F-22 Raptor ve F-35 Lightning II özelliklerini barındıran yeni bir avcı uçağı istiyor.  Ancak ABD yasaları F-22 Raptor hayalet avcı uçağını ve uçakta kullanılan teknolojileri başka ülkelere satmayı yasaklıyor. Üreticinin Japonya ile böyle bir anlaşma yapabilmesi için önce ABD hükümetinden izin alması gerekiyor.

Japon Savunma Sanayi uzun zamandır 5. nesil milli savaş jeti geliştirmek için çalışıyor. Bu konuda kayda değer bir yol alındı. Ancak programın fişi yüksek maliyetler nedeniyle çekildi. Hâl böyle olunca ülke çareyi uluslararası savunma devlerinde buldu. Ayrıca Japon Savunma Bakanlığı, hava kuvvetler filosunu yenilemek için şimdilerde 60 adet F-35 Lightning II satın almayı planlıyor.
Savunma Bakanlığı, ABD yasa engeli ihtimaline karşı işini şansa bırakmadı. Bakanlık F / A-18E / F Super Hornet savaş jetlerini üreten Boeing ve Eurofighter Typhoon avcı uçağını üreten BAE System ile görüşmelerine devam ediyor.

Canary akıllı ev sistemleri insan algılama ve uyarı verme sistemi ile artık çok daha zeki!

Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!
Gece yarısı korkutan deprem!Gece yarısı korkutan deprem!
AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya avcı uçakları Lockheed Martin

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

Sevgilisinin döverek katlettiği kadının yakınları konuştu

Sevgilisinin döverek katlettiği kadının yakınları konuştu

Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü

Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.