HABER

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza yumrukla saldıran Anıl Koray Gürbulak hakkında, ilk duruşmaya katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, olayın gerçekleştiği 26 Ocak 2018 tarihinden 2 gün sonra tutuklanıp 5 Şubat 2018 tarihinde de tensip zaptı ile birlikte tahliye edilen tutuksuz sanık Anıl Koray Gürbulak katılmadı.

Anıl Koray'ın darp ettiği B.G.K. ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları duruşmada hazır bulundu.

Hakim, MERNİS sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan sanığa, tensiple çıkarılan duruşmaya zorla getirilme kararının tebliğ edilemediğini söyledi.

GENÇ KIZ OLAY ANINI ANLATTI

Mağdur B.G.K., olay gününü anlattı. Olay günü okula gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra saldırıya uğradığını söyleyen genç kız, kendisinin hiçbir şey yapmadığı anda tanımadığı sanığın yüzüne yumruk atarak yaraladığını söyledi. B.G.K., "Sanığa, 'ne yapıyorsun' diye bağırdım ancak arkasına bile bakmadan yürümeye devam etti. Şikayetçiyim" dedi.
Müşteki baba Bilge Murat Kutlar ise olaydan sonra kızının arayarak kendisini haberdar ettiğini belirterek, "Hemen yanına gittim. Husumetimiz olmamasına rağmen kızıma yumruk atmış. Şikayetçiyim" dedi. Baba Kutlar olayın görüntülerini de izlediğini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Avukatı Melike Gerek söz alarak, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılma talebini kabul etti.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

MERNİS adresi bulunamadığını gerekçe gösteren mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Anıl Koray Gürbulak'ın, Kadıköy'de 26 Şubat 2018 tarihinde okula gitmek için evinden çıkan lise öğrencisi B.G.K.'ya yolda yürürken yumrukla saldırdığı anlatılıyor.
Şüphelinin hiçbir söz ve tartışma yaşamadığı B.G.K.'ya parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun kökü çevresinde 1 santimetre karelik yüzeysel cilt
kesiğinin oluştuğu anlatılıyor.

Şüphelinin silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor. (DHA)

AÖF sınav sonuçları açıklandı!AÖF sınav sonuçları açıklandı!
İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy liseli kız saldırı

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

İlginizi Çekebilir

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı

Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
İyiki kapalı bir kardeşimiz değil di , yoksa. Fena şekilde seçşm malzemesi olurdu
YOK BÖYLE İŞ ADAM SOKAKTAN DOLAŞAN KIZIN BURNU MAHVEDİYOR VE MAHKEMEYE DE GELMİYOR NE İŞ MİLLET KENDİMİ KESSİN CEZAYI
hep derim ülkede adalet diye bişey yok:((
ülkede düzen adalet kalmamış... yazık ülke nereye gidiyor yaşanmaz bir hal aldı:(((
Diğer Haberler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Fatih’teki gaspçı dehşetinin kamera görüntüsü ortaya çıktı

Fatih’teki gaspçı dehşetinin kamera görüntüsü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.