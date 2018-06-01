Köpeğin ısırdığı postacı hastanelik oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, kargo vermek için evin bahçesine giren postacıyı köpek ısırdı. Köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralanan postacı, hastanede tedaviye alındı.
Olay öğle saatlerinde, Düzce Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. PTT'de görev yapan Ramazan Yıldırım, motosikletini sokakta yol kenarına park ederek, kargo teslim etmek üzere evin bahçesine girdi. Bu sırada bahçede bulunan 'Boncuk' isimli köpek, posta dağıtıcısına saldırarak bacağından ısırdı. Ramazan Yıldırım bahçeden dışarı çıkarken, çevredekiler 112 Acil'den yardım istedi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Ramazan Yıldırım, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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