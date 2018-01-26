HABER

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 14:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ankara'da 5 kişinin öldürülmesi olayının birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Ankara polisi, cinayetlerle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 20 Mart 2017’de Baran Aslan, Şenlik Mahallesi’nde 2 Haziran’da Serkan Kılıç, Yenimahalle ilçesi Batıkent’te ise Yılmaz Çetinkayasilahla vurularak öldürüldü.

Cinayetlerle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip oluşturarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cinayetlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından Yenimahalle’de bir eve düzenlenen operasyonda Yiğit K.G., Ahmet A., Eren E.A. ve Murat K. gözaltına alındı. Zanlılar, yapılan sorgulamada cinayetleri işlediklerini itiraf ettiler.

İKİ CİNAYET DAHA İŞLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların polis sorgularında iki cinayet daha işledikleri tespit edildi. Zanlılar, iki kişiyi daha öldürerek Çubuk’ta köy mezarlığına gömdüklerini itiraf ettiler. Çubuk’taki köy mezarlığında yapılan kazıda iki erkek cesedi bulundu. Ölenlerden birinin Battal Şentürk olduğu belirlenirken, diğerinin kimlik tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

"EŞCİNSEL OLDUKLARI GEREKÇESİYLE ÖLDÜRDÜK" İDDİASI

Şüpheliler, sorgularında öldürdükleri kişileri tanımadıklarını iddia ederek, iş yerinde çıplak vaziyette görünce ’eşcinsel’ oldukları gerekçesiyle öldürdüklerini öne sürdüler. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 3 tabanca ve çok saydı mermi ele geçirildi.

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis cinayet Ankara

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

14 milyon kartın sahibine son çağrı

14 milyon kartın sahibine son çağrı

Afrin operasyonu için ilk anket!

Afrin operasyonu için ilk anket!

Erdoğan'dan son dakika Afrin çıkışı: Tanklarımızla, uçaklarımızla dümdüz edip...

Erdoğan'dan son dakika Afrin çıkışı: Tanklarımızla, uçaklarımızla dümdüz edip...

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Yeni harita ortaya çıktı! 31 ilde sistem değişiyor

Yeni harita ortaya çıktı! 31 ilde sistem değişiyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ülke ne hale geldi be. Ondan sonra bu ülkeden kaçmaya çalışanları ayıplıyor yönetenler. Oysa bir titreyip kendilerine bakmaları lazım. Biz bu ülkeyi ne hale getirdik diye.
memlektin namus bekçileri cahil herifler sizi dar ağacında sallamak varya yada vinçe asarak
Eğer bunlar bir meydanda asılmıyorsa kimse bu olayların önünü alamaz. Ülkede kimsenin can güvenliği kalmamıştır.
Diğer Haberler
Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Kaza sanılmıştı olayın ardında yasak aşk çıktı!

Kaza sanılmıştı olayın ardında yasak aşk çıktı!

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.