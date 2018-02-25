HABER

Kuzeninin yarı çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 06:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan Nurcan İ., kuzeninin kendi adına sosyal medyada hesap açtığını ve buradan yarı çıplak fotoğraflarını paylaştığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

Kuzeninin yarı çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı!

Gazetevatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; İstanbul’da yaşayan dayı kızları Nurcan İ. ve Nergis Y.’nin arasına sosyal medya girdi. Nurcan İ., kuzeninin kendi adına sosyal medyada hesap açtığını ve buradan yarı çıplak fotoğraflarını paylaştığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

Nurcan İ. dilekçesinde yaşananları şöyle anlattı; “Tanımadığım bir erkekten mesaj geldi, bir hesapta benim fotoğraflarımın olduğunu söyledi. Bu hesaba baktığımda benim yarı çıplak ve iç çamaşırlı fotoğraflarım vardı. Bunların altına ‘erkek arıyorsan görüşelim, ben buradayım’ gibi yorumlar yapılmıştı. Fotoğraflara baktığımda geçtiğimiz yaz aylarında Nergis Y. ile alışveriş yaptıktan sonra evde giyinirken onun çektiği aklıma geldi. Kendisine sordum önce şaşırmış gibi yaptı inkar etti sonra kabul etti.”

"ERKEK ARKADAŞIMLA GÖRÜŞÜRSEN BU HESAPLAR ÇOĞALIR"

“Nergis Y., sinirlenince bana ‘benim erkek arkadaşımla takipleşmeye başladın. Aranızda bir şeyler olduğundan şüpheleniyorum. Takipleştiğinizi bana söylemediniz, gözün varsa bana açıkça söyle’ gibi laflar ederek gitti. Açtığı fake hesapları kapattı. Ben de olayın kapandığını sandım, aradan bir süre sonra aynı fotoğraflarımın olduğu başka bir hesap açıldı. Bana da telefon açıp ‘erkek arkadaşımla görüşmeyeceksin bu hesaplar çoğalır o…’ diye hakaret etti. Bu yüzden kendime ait hesabımı kapattım. İki aile arasında büyük tartışmalar çıktı” dedi.

Liseli kıza korkunç şantaj!Liseli kıza korkunç şantaj!
14 yaşındaki çocuğa çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı! Kararı duyunca bayıldı14 yaşındaki çocuğa çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı! Kararı duyunca bayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya şantaj kuzen sahte hesap

En Çok Okunan Haberler

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: Hakkınızı helal edin

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Harekatta bir ilk! Cinderes ve Afrin için hazır bekliyorlar!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
millet kafayi yemis arkadaş
@tantanamera yanlız tehdit edilene arkadaş diğer kızın sevgilisini takip etmeyi bırakmamış !!! ikiside ağır kaşınıyolar
Karı milletinde kafa bu kadar Allah akıl fikir versin.Neyin tartışmasını yapıyosunuz dışarda bi sürü abaza var zaten
hesabin adi neymis bari onuda soyleseydiniz
beter olun
Nİ HA HA HAAA PAYLAŞIM SAVAŞLARIIII :) :) :) :)
senaryo yu çukur dizisinden çalmış aynı sahne iyi örnekler
bu haber yapılmadan,,,, sanal ortamdan komple silinmeli idi , çok kötü bir durum,kişiklik haklarına müdahale dir
Ikisi de fetocu galiba
Diğer Haberler
Çaldıran’da ev yangını

Çaldıran’da ev yangını

Görme engelliler kulaç attı

Görme engelliler kulaç attı

Balıkesir’de kaçak sigara operasyonu

Balıkesir’de kaçak sigara operasyonu

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Kosanlı köyü teröristlerden alındı

Kosanlı köyü teröristlerden alındı

Hastane inşaatı yanında göçük: 1 yaralı

Hastane inşaatı yanında göçük: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.