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Lise öğrencisi, kendisini uyaran okul müdürünü dövdü

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 09:32 | Son Güncelleme 4 saat önce

Trabzon’un Tonya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Lisesi Müdürü Ahmet Gürpınar, okuldaki uygunsuz davranışları nedeniyle odasında uyardığı 10’uncu sınıf öğrencisi K.E.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünde morluklar oluşan ve darp raporu alan Gürpınar, emniyete giderek, öğrenci hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, K.E. ise disiplin kurulunca okuldan uzaklaştırıldı.

Lise öğrencisi, kendisini uyaran okul müdürünü dövdü

Olay, 9 Ocak günü, ilçede bulunan Tonya Atatürk Çok Programlı Lisesi’nde meydana geldi. Lisenin 10’uncu sınıf öğrencisi K.E., iddiaya göre, okulda uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle okul idaresince çağırılarak, uyarılmak istendi. Okulda kendisini uyaran müdür yardımcıları ile K.E.’nin tartışması üzerine müdür Ahmet Gürpınar, olaya müdahale etti. Gürpınar, odasına alıp, bir süre görüştüğü K.E.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Olay, öğretmenlerin sesleri duyarak, geldikleri odada araya girmesiyle yatıştırıldı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ

Yüzünde morluklar oluşan Gürpınar, hastaneden darp raporu alıp, polise giderek, öğrencisi hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. K.E. ise disiplin kurulunca bir süreliğine okuldan uzaklaştırıldı.

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Gürpınar, "Olay günü öğretmen arkadaşlarımız, K.E.yi uyardı. Uyarı sırasında K.E. ile odasında görüşen müdür yardımcımız, öğrenci tarafından tehdit edilerek, sokağa davet ediliyor. Olayın daha fazla büyümemesi için öğrenciyi oradan aldım. Kendisi ile makamımda usulüne uygun görüşüp, uyardıktan sonra eve gitmesini söyledim. Bu sırada, bana saldırdı ve yüzüme yumruk attı" dedi.

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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, SALDIRIYI KINADI

Tonya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş ise okul müdürüne yönelik saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Müdürümüz, kendisine düşen görevi yapmaya gayret etti; ancak öğrenci tarafından saldırıya uğradı. Eğitim açısından hiç de hoş olmayan bir durum bu. Kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Son dönemde gittikçe ardan eğitimcilere şiddet olayı ilçemizde de vuku bulmuştur. İnşallah ilçemizde böyle bir olay, bir daha yaşanmaz. Velilerimizin de çocuklarını takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitimciler olarak biz, yine öğrencilerimizi kazanmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okul müdürümüze yapılan saldırıyı kınıyorum" dedi. (DHA)

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