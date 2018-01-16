Lise öğrencisi, kendisini uyaran okul müdürünü dövdü

Olay, 9 Ocak günü, ilçede bulunan Tonya Atatürk Çok Programlı Lisesi’nde meydana geldi. Lisenin 10’uncu sınıf öğrencisi K.E., iddiaya göre, okulda uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle okul idaresince çağırılarak, uyarılmak istendi. Okulda kendisini uyaran müdür yardımcıları ile K.E.’nin tartışması üzerine müdür Ahmet Gürpınar, olaya müdahale etti. Gürpınar, odasına alıp, bir süre görüştüğü K.E.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Olay, öğretmenlerin sesleri duyarak, geldikleri odada araya girmesiyle yatıştırıldı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ

Yüzünde morluklar oluşan Gürpınar, hastaneden darp raporu alıp, polise giderek, öğrencisi hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. K.E. ise disiplin kurulunca bir süreliğine okuldan uzaklaştırıldı.

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Gürpınar, "Olay günü öğretmen arkadaşlarımız, K.E.yi uyardı. Uyarı sırasında K.E. ile odasında görüşen müdür yardımcımız, öğrenci tarafından tehdit edilerek, sokağa davet ediliyor. Olayın daha fazla büyümemesi için öğrenciyi oradan aldım. Kendisi ile makamımda usulüne uygun görüşüp, uyardıktan sonra eve gitmesini söyledim. Bu sırada, bana saldırdı ve yüzüme yumruk attı" dedi.