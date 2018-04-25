Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

AA'nın haberine göre, Manisa'da Yılmaz Acar (47) içinde annesi Naime Acar (75) ve babası Mustafa Acar'ın (76) da bulunduğu aracını, Bayındırlık Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde yol kenarına park etti.
BİRDEN BİRE GERİ HAREKET ETMEYE BAŞLADI
Sürücü Acar, uzaklaşırken yaşlı çiftin içinde bulunduğu araç birden bire geri geri hareket etmeye başladı. Ön koltukta oturan Naime Acar, hareket halindeki araçtan inmeyi başarırken eşinin içinde bulunduğu araç, 20 metrelik uçuruma devrildi.
Yaşlı adam, kamyonetin ağaçlara takılı kalması sayesinde olayı hafif yaralarla atlattı.
ARAÇ AĞAÇLARA ASILI KALDI
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağaçlara asılı haldeki kamyonette bulunan Mustafa Acar'ı, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Acar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Ağaçta asılı kalan araç daha sonra çekici yardımıyla çıkarıldı.
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