Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji İstanbul hava durumuyla ilgili saat verdi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur vatandaşları zor durumda bıraktı. Meteoroji'den yapılan son dakika açıklamasına göre gün boyu çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da Avrupa yakasında öğleden sonraya, Anadolu yakasının ise gece saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yarın için ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

KUVVETLİ SEL UYARISI



Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, G. Antep, Adıyaman, Kilis, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Uzmanlar bu iller için el uyarısında bulundu.

İSTANBUL HAVA DURUMU



İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur gün boyu yer yer devam edecek. Sıcaklık ise 14°C. Cumartesi günü yağmurlu havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.