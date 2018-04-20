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Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 08:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısında bulundu. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışlı hava nedeniyle trafik yer yer durdu. Meteoroloji İstanbul hava durumuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede 'Yağışlar ne zaman sona erecek?' sorusuyla ilgili saat verdi. Öte yandan uzmanlar diğer illerde yaşanacak kuvvetli yağışlar sebebiyle sel uyarısında bulundu.

Meteoroloji İstanbul hava durumuyla ilgili saat verdi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur vatandaşları zor durumda bıraktı. Meteoroji'den yapılan son dakika açıklamasına göre gün boyu çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da Avrupa yakasında öğleden sonraya, Anadolu yakasının ise gece saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yarın için ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

KUVVETLİ SEL UYARISI

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, G. Antep, Adıyaman, Kilis, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Uzmanlar bu iller için el uyarısında bulundu.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur gün boyu yer yer devam edecek. Sıcaklık ise 14°C. Cumartesi günü yağmurlu havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da hava sıcaklığı 12°C olacak. Parçalı ve çok bulutlu güne başlayan Başkent'te öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlar görülecek.

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İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcaklık 23°C, hava az bulutlu ve açık

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