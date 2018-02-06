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Oğluna sürpriz yapacakken şehit olduğu haberini aldı!

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 12:18 | Son Güncelleme

TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda geçen Cumartesi şehit olan Tankçı Sözleşmeli Piyade Er Nurullah Seçen'e, nakliyeci babası Sedat Seçen'in hafif ticari araç almak için anlaştığı, akşam eve gittiğinde ise acı haberi aldığı öğrenildi. Baba Seçen'in oğlu şehit düşmeden saatler önce satın almak için anlaştığı araç, galeri sahipleri tarafından, şehidin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.

Nakliyecilik yapan babası Sedat Seçen'e yardım edip, yanında çalışan Nurullah Seçen, vatani görevini yaptıktan sonra, çocukluğundan itibaren çok istediği askerlikte kalıp, sözleşmeli er olmak istedi. Yakınları karşı çıkmasına rağmen Nurullah Seçen 'Askerliği çok seviyorum, şehit olmak istiyorum' diyerek 1.5 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladı.

Yaklaşık 40 önce memleketi Ereğli'ye izne gelen Nurullah Seçen, amcasının oğlu Özcan Seçen'e, ''Emmioğlu, çok şükür evimi aldım. Arabam var. Sevdiğim işi yapıyorum. El-Bab ve Suriye'de görev yaptım. Afrin'e de gideceğim, şehit olursam daha ne isteyeyim'' dedi. Nurullah Seçen, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda, geçen cumartesi günü teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Şehit Tankçı Sözleşmeli Piyade Er Nurullah, dün 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

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OĞLUNUN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ GÜN, İSTEDİĞİ ARAÇ İÇİN ANLAŞTI

Taziyeye gelen ziyaretçilere oğlunu çok sevdiğini ve arkadaş gibi olduklarını söyleyen baba Sedat Seçen'in oğluna sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Baba Seçen, oğlu şehit düşmeden saatler önce, Ereğli'deki bir galericiye gitti, oğluna ait eski model aracı takas edip, çok istediği yeni model bir satın almak için anlaştı. Ancak, hafta sonu olduğundan baba Seçen, devir işlemlerini pazartesi günü yapmak için galericiden ayrıldı. Sedat Seçen, akşam eve gittiğinde ise acı haberi aldı. Hafif ticari aracın devrini almaya gideceği gün oğlunu toprağa veren Sedat Seçen'in, oğluna almak istediği araç ise galeri sahibi tarafından, şehidin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.

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"ŞEHİDİMİZE KISMET OLMADI"

Galerinin ortaklarından Şevket Küçükünal, Sedat Seçen'in oğluna sürpriz yapacağı için o gün çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O gün şehidimizin babası 16.00 sıralarında galerimize geldi. Oğlunun asker olduğunu, Afrin'de görev yaptığını, özellikle bu araçtan istediğini ve ona sürpriz yapmak istediğini söyledi. Biz de pazarlığımızı yapıp anlaştık. 'Pazartesi almaya gelirim' dedi. Maalesef kısmet olmadı" dedi.

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İş yerinin bir diğer ortağı Ali Özeser ise "Özellikle bu marka aracı istedi. Biz de elimizden geleni yapacaktık. Ancak kısmet olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

DHA

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TSK Afrin Afrin operasyonu şehit Nurullah Seçen

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bizi Suriye bataklığına sokanlar geceleri rahat uyuyabiliyorlar mı acaba?
@mazlumx68 evet mışıl mışıl uyuyorlar. umurlarında bile değiliz emin ol.
bir hayırsever alsın ailesine hediyeetsin
@erogluerkan cumhur halkın parasıyla alır hedıye eder
yiğitler Allah mekanınızı cennet eğlesin. allah rahmer eğlesin ne yapsak boş. Duadan başkası.
CENAB-I HAK CC.'den tüm şehitlerimize rahmet,yaralılara acil şifalar,askerlerimize başarılar diliyorum. AKP hükümeti eğer SİYASETİ-DİPLOMASİYİ-İNSANLIĞI BİLMİŞ OLSAYDI BUNLAR ASLA OLMAZDI.
her insan özeldir, her insan güzeldir..her insanın yapmak istedikleri ya da yapacakları vardır...ne yazık ki!!.. bunlar ölünce ortaya çıkıyor..insan ölünce başlıyorlar; vay onun acı hikayesi vat bunun şu hikayesi bu hikayesi..her insanın bir hikayesi vardır..siz göremiyor, siz okuyamıyorsanız eksiklik sizde...
ona kim para için bu işi yap dedi ?
allah rahmet eylesin gencecik yavrular gidiyor.
allah rahmet eylesin ateş düştüğü yeri yakıyor malesef
bu vatanda yaşamadının zorluguda bu işte lan hep gariban hep gariban
üzülme amcam oğlun büyük makama gitti allah hepinize nasip etsin
Allah sabır versin mekanı cennet olsun inşallah..birde şu siyaseti bırakın artık lütfen biz bir birimizi bu şekilde acımasızca ve ahlak anlayışı dışında eleştirmemiz asabi ve tutarsız geleceği oluşturuyor tüm bunlar gelecek nesiller için hiç hoş örnek olmuyor gelecek için kavga ederken yıkık dökük gelecek yaratıyoruz..
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