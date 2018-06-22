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OHAL Komisyonu 1300 kişi için işe iade kararı verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

MESLEKTEN ihraç edilenlere ilişkin bugüne kadar 21 bin 500 kararı inceleyen Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 1300 kişi için işe iade kararı aldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MESLEKTEN ihraç edilenlere ilişkin bugüne kadar 21 bin 500 kararı inceleyen Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 1300 kişi için işe iade kararı aldı. Başvurulardan 18 bin 200'nü reddeden komisyon, bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı verdi.
OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lerle kamu görevinden çıkarılanlar, öğrencilik bursu kesilenler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ve kuruluşlarının başvurularını değerlendirip, karara bağlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, komisyona yapılan başvuru sayısının 108 bin 905, bugüne kadar komisyon tarafından verilen karar sayısının 21 bin 500, incelemesi devam eden başvuru sayısının ise 87 bin 405 olduğu belirtildi. Komisyon tarafından bugün alınan kararlar sonrası, incelenen 21 bin 500 başvurudan, 1300 müracaat için işe iade, 18 bin 200'ü için ret, bazı KHK'ler ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı alındı. Komisyonun son bir ay içerisinde ise 640 kabul olmak üzere, toplam 4 bin 500 başvuruyu incelediği aktarıldı.
ATAMA İŞLEMİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE YÖK TARAFINDAN YAPILACAK
Açıklamada, komisyon tarafından alınan kararların, kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edildiği, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işleminin, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtildi. Ret kararı verilen kişilerin, karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19'uncu ve 20'nci İdare Mahkemelerine görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabileceği de ifade edildi.

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