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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 23:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Çevre Yolu Bozburun Kavşağı yakınında meydana geldi. Ramazan Akça (50) yönetimindeki 20 FE 440 plakalı otomobil, İzmir istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Akça ile otomobilde yolcu konumunda bulunan 28 yaşındaki Zeynep Selçuk yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akça yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Selçuk'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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